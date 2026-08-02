هل يمكن أن يخسر إنفانتينو رئاسة "فيفا" بعد إسقاط مشروعه؟

- يواجه جياني إنفانتينو تحديات كبيرة للبقاء كرئيس للفيفا بعد إلغاء خطته لبيع حصة في استضافة بطولات كأس العالم، مما يهدد إعادة انتخابه في 2027. - قرارات إنفانتينو المثيرة للجدل، مثل إشراك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية وإنشاء جائزة "فيفا" للسلام، زادت من العداء تجاهه من الجماهير ومسؤولي كرة القدم. - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا يؤكد فقدان إنفانتينو لثقة الكرة الأوروبية، مشيرًا إلى إخلاله بالوعود المتعلقة بالشفافية واستخدام أموال الاتحادات الأعضاء.

يخوض جياني إنفانتينو (56 عاماً)، معركةً للبقاء في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقد يكون خسر بالفعل مواجهةً لم يتوقعها. فبعد أسبوعٍ من سوء التقدير الكارثي بشأن سيطرته ونفوذه بوصفه أقوى شخصية في عالم كرة القدم، باتت محاولة إنفانتينو لبيع حصةٍ في استضافة بطولات كأس العالم المستقبلية، والتي أُلغيت صباح السبت، تُهدد الآن خططه لإعادة انتخابه عام 2027.

وذكرت صحيفة أثليتيك الأميركية في تقرير لها، أن مستقبل إنفانتينو رئيساً لـ"فيفا" كان موضع تساؤل خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد (كونكاكاف). من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، لصحيفة "في جي" النرويجية: "انطباعي الواضح في الوقت الحالي هو أنه فقد الكثير من الثقة".

ما مدى احتمال إقالة إنفانتينو أو إجباره على الاستقالة؟

بحسب تقرير شبكة "إي أس بي" أن الأميركية، في عالم كرة القدم، دخل إنفانتينو الوقت بدل الضائع من المباراة متقدماً بفارق مريح، لكن سلسلةً من القرارات المتهورة والأخطاء، قضت على تقدمه وجعلته على بُعد خطوةٍ واحدةٍ من هزيمةٍ ساحقة. وهناك آليةٌ قد تُفضي إلى إقالته، بعد عشر سنوات من انتخابه خلفاً لسيب بلاتر، لكن المسار ليس سهلاً على خصومه. إذ تتطلب موافقة 43 دولة عضواً في فيفا لسحب الثقة من إنفانتينو، لكن خصومه بحاجة إلى مرشح بديل، في الوقت الذي لم يظهر فيه أحدٌ حتى الآن لمنافسته، كما أن هناك موعداً نهائياً هو 18 نوفمبر/تشرين الثاني لإعلان أي منافس ترشحه قبل التصويت في كونغرس "فيفا" في الرباط بالمغرب، في 18 مارس/آذار من العام المقبل. وكان إنفانتينو يعتقد بالفعل أنه يملك الأغلبية اللازمة لإعادة انتخابه، لكن كل شيء تغير هذا الأسبوع، فقد وضعت فكرة المشروع، إنفانتينو في موقفٍ هشٍّ بوصفه رئيساً لــ"فيفا"، حتى بات سيناريو إطاحته، الذي كان يُعتبر مستحيلاً، واقعاً ملموساً، بحسب التقرير ذاته.

ليست مجرد أرقام

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخطة، ما يعني معارضة 143 اتحاداً عضواً مجتمعاً. وكان إنفانتينو بحاجة إلى 106 أصوات لتمرير اقتراحه، لذا مع تبقي 68 صوتاً فقط في أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، فقد فشل المشروع تماماً، لكن الأمر لم يقتصر على مجرد مسألة أرقام. ويرى منتقدو إنفانتينو رجلاً متلهفاً للتشبث بالسلطة، لكن نفوذه بات يتضاءل بسبب أخطائه الكثيرة. فعلى الرغم من النمو الهائل الذي حققه في إيرادات "فيفا" منذ عام 2016، فإنه جلب العار والإذلال للمنظمة، بحسب تقرير "إي أس بي"، على حد تعبير منتقديه. وأثار رئيس "فيفا"، سخرية واسعة عندما وجد طريقة لإشراك إنتر ميامي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الصيف الماضي، لمجرد ضمان مشاركة ليونيل ميسي في البطولة، لكن أسلوبه الاستبدادي والمتعجرف بلغ مستويات غير مسبوقة قبل كأس العالم 2026 وأثناءها.

وبدأ الأمر بقراره إنشاء جائزة "فيفا" للسلام، والتي مُنحت للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل منفرد في ديسمبر/كانون الأول الفائت. وفي يوليو/تموز، اعترف ترامب بأنه اتصل بإنفانتينو للمساعدة في إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، ليتمكن من اللعب في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا. وزاد سلوك إنفانتينو في صحبة السياسيين والمشاهير خلال كأس العالم من شدة العداء الذي تطور تجاهه من جانب الجماهير ومسؤولي كرة القدم الآخرين على حد سواء، والآن يخوض معركة على عدة جبهات، من أجل خطته الجريئة لبيع الحصة، التي أُجبر على إلغائها، ومن أجل محاولته توسيع كأس العالم من 48 إلى 64 منتخباً، ومعركته ضد "يويفا"، وفي نهاية المطاف معركته للبقاء رئيساً لـ"فيفا". وختم التقرير، أن إنفانتينو خسر حلفاءه، وقد تكون محاولته تحقيق مكاسب مالية من نجاح كأس العالم، هي الخطأ الذي يطيحه من السلطة ويخرجه من عالم كرة القدم.

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بيان حاسم من "يويفا"

أكد "يويفا"، أن إنفانتينو فقد "ثقة" الكرة الأوروبية، رغم تراجعه عن خطته التي كانت تقضي بالسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في ملكية الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، وذلك عقب موجة رفض عالمية. وجاء في بيان يويفا، السبت: "القيادة الحالية لفيفا لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضاً ثقة العديد من الأطراف الأخرى في أسرة كرة القدم". ورغم ترحيب يويفا بسحب المقترح الذي رفضه بالإجماع إلى جانب اتحادات قارية أخرى "تتمثل مهمتها في حماية كرة القدم"، فإنه لم يخفف من حدة انتقاداته لرئيس فيفا إنفانتينو.

وأشار البيان إلى أن إنفانتينو أخلّ بالوعود التي قطعها عند ترشحه لرئاسة فيفا عام 2016، وأبرزها الالتزام بـ"الشفافية"، والتأكيد أن "أموال فيفا هي أموالكم (الاتحادات الأعضاء)، وليست أموال رئيس فيفا". وأضاف يويفا: "لقد أخفق في الوفاء بهذين الوعدين". وتابع: "الصفقة الغامضة التي دُبرت خلف الأبواب المغلقة، وحاول فرضها، كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية. ومع احتياطيات مالية تتجاوز خمسة مليارات دولار، فقد أخفق أيضاً في استخدام أموال الاتحادات الأعضاء بما يخدم مصلحة اللعبة".