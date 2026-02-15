- كيليان مبابي يعود لقيادة ريال مدريد في مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من إصابة في الركبة، حيث غاب عن مباراة ريال سوسييداد التي انتهت بفوز فريقه 4-1. - المدرب ألفارو أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة في المباراة المهمة ضد فريق جوزيه مورينيو، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني فضل إراحته في المباراة السابقة للحفاظ عليه. - ريال مدريد يركز على الاستحقاق القاري بعد تجاوز ريال سوسييداد، مع عودة المدافع راؤول أسينسيو للتدريبات، استعدادًا لمواجهة بنفيكا بعد خسارة سابقة 2-4.

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً) لقيادة نادي ريال مدريد في القمة الأوروبية المنتظرة أمام بنفيكا البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو، بعدما تأكدت جاهزيته للمشاركة في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب النور في مدينة لشبونة.

وعاد مبابي إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية في مدينة فالديبيباس الرياضية، اليوم الأحد، بعدما غاب عن مواجهة ريال سوسييداد في الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء التي انتصر فيها فريقه بنتيجة 4-1، وذلك بسبب انزعاجات في الركبة اليمنى أبعدته عدّة أيام عن التدريبات الجماعية للنادي الملكي.

وحوّل ريال مدريد تركيزه سريعاً نحو الاستحقاق القاري بعد تجاوز عقبة الفريق الباسكي على ملعب سانتياغو برنابيو، في أول حصة تدريبية أعقبت اللقاء المحلي، حيث حصل اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الأمس على راحة من دون تسجيل أي إصابات جديدة، بينما يواصل كلّ من إيدر ميليتاو وجود بلينغهام ورودريغو جويس برنامجهم الاستشفائي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وأكد هذه المعطيات المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الذي حل مكان المدير الفني المقال، مواطنه تشابي ألونسو، إذ قال إن مبابي جاهزٌ لخوض المواجهة المهمة أمام رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أنّ الجهاز الفني فضّل عدم المخاطرة به في اللقاء السابق حفاظاً عليه لموقعة لشبونة، التي تمثّل أولوية كبرى للفريق في هذه المرحلة، خاصة بسبب معاناته من آلام بسيطة في الركبة.

وشهدت الحصة التدريبية عودة المدافع الشاب الإسباني راؤول أسينسيو إلى التدرّب بصورة كاملة ليُصبح خياراً مطروحاً في التشكيلة الأساسية، خصوصاً بعد حصوله على راحة في الجولة الماضية عقب عودة الألماني أنطونيو روديغر إلى الملاعب، مع الإشارة إلى أنّ ريال مدريد سيخوض الملحق المؤهل لدور الـ16 بعدما كان قد خسر في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في مسابقة الأبطال أمام بنفيكا تحديداً بنتيجة 2-4، قبل أن تضعه القرعة مجدداً أمام النسور.