هل يكون ساوثغيت مدرباً لمانشستر يونايتد؟

- إدارة مانشستر يونايتد تدرس بجدية إقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم بعد سلسلة من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفكر في تعيين غاريث ساوثغيت كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم. - رغم الدعم العلني لأموريم، إلا أن الإدارة قلقة من استمرار تراجع الفريق في "البريمييرليغ" دون أي تحسن ملحوظ في الأداء أو النتائج. - الشائعات حول المدرب الجديد تتزايد، لكن الإدارة تسعى لاتخاذ قرار مدروس بعناية لتجنب الأخطاء، مع اعتبار ساوثغيت خياراً محتملاً.

ظهر اسم مدرب منتخب إنكلترا السابق، غاريث ساوثغيت (55 عاماً)، في قائمة إدارة نادي مانشستر يونايتد، والتي تعمل على اختيار أحد المديرين الفنيين القادرين على خلافة البرتغالي روبين أموريم، الذي تجرع مرارة الهزيمة رقم 17 من أصل 33 مواجهة في منافسات "البريمييرليغ"، آخرها على يد برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس السبت.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تواصل دعمها العلني لمدربها روبين أموريم، لكنها في الوقت نفسه لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى الفريق يواصل الغرق في منافسات الموسم الحالي من "البريمييرليغ"، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة، واستمرار نزيف النقاط، دون ظهور مؤشرات تدل على صحوة نجوم "الشياطين الحُمر".

وأوضحت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تفكر جدياً في منح مدرب منتخب إنكلترا السابق غاريث ساوثغيت الفرصة ليكون المدير الفني للفريق، حتى نهاية الموسم، لأنها تدرس بعمق إقالة البرتغالي روبين أموريم، الذي يسير على خُطى سلفه الهولندي، إريك تين هاغ، الذي وجد نفسه خارج أسوار "أولد ترافورد"، بعد أربع هزائم من أصل تسع مباريات، في الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وختمت الصحيفة تقريرها أن الشائعات، التي تدور حول المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد انتشرت بكثرة، خلال الساعات الماضية، ويقوم العديد من وسائل الإعلام بإعلان هوية بعض هؤلاء المديرين الفنيين، لكن إدارة "الشياطين الحُمر" لن ترتكب أي خطأ نهائياً، بل تقوم بدراسة خيار خليفة البرتغالي روبين أموريم بعناية فائقة، وربما اختيارها المثالي هو غاريث ساوثغيت، الذي قد يكون بديلاً حتى نهاية الموسم الحالي فقط.