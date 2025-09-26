هل يكون الترجي بوابة نجمه الفرنسي نحو مونديال 2026؟

- افتتح فلوريان دانهو، الملقب بـ"سيكي"، مسيرته مع نادي الترجي بتسجيل هدف في شباك الأولمبي الباجي، مما أثار إعجاب الجماهير رغم دخوله كبديل. - يسعى دانهو، ذو الأصول الإيفوارية، لتمثيل منتخب ساحل العاج في المستقبل، رغم ولادته في فرنسا وعدم لعبه لمنتخبها، ويعتبر الترجي بوابته لتحقيق هذا الحلم. - نجح الترجي في التعاقد مع دانهو بقيمة 1.1 مليون يورو من نادي راندرز الدنماركي، بعد محاولات عديدة لضم مهاجم جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

افتتح الوافد الجديد على نادي الترجي، المهاجم الفرنسي، فلوريان دانهو الملقب بـ"سيكي" (25 عاماً)، عدّاده التهديفي مع الفريق، بتسجيله في شباك الأولمبي الباجي، خلال المباراة التي فاز فيها زملاؤه بهدفين نظيفين، الأربعاء، ضمن الأسبوع السابع من منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وخطف الفرنسي الأنظار في أول ظهور له مع الترجي، وحاز تشجيعات كبيرة من جماهير النادي، رغم دخوله بديلاً ولم يحصل على وقت طويل في المواجهة، ليقدم أوراق اعتماده بشكل قوي، ويعلن مؤشرات جيدة قد تدل على أنه المهاجم الهداف الذي ينتظره الفريق، منذ سنوات.

وتثير جنسية "سيكي" الفرنسية، تساؤلات الجماهير، حول علاقته بهذا البلد الأوروبي، خصوصاً أنه لم يلعب من قبل لمنتخب "الديوك"، لكن وبحسب ما كشفه مصدر من داخل الجهاز الفني للترجي في حديث لـ"العربي الجديد"، يتطلع اللاعب إلى تمثيل منتخب ساحل العاج"، مستقبلًا، نظرًا إلى أصوله التي تنحدر من هذا البلد الأفريقي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن دانهو يستهدف تمثيل ساحل العاج، التي تتصدر المجموعة السابعة بفارق نقطة عن الغابون، قبل جولتين من نهاية تصفيات المنطقة الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، ويتطلع إلى تمثيل كتيبة "الفيلة" في المونديال، رغم أنه ولد في مدينة تولوز الفرنسية، وليست له روابط كبيرة مع ساحل العاج، ويرى أنّ الترجي قد يكون بوابته نحو تحقيق هذا الحلم.

واستطاع الترجي حسم الصفقة، قبل ساعات قليلة فقط، من غلق فترة الانتقالات الصيفية، بعد محاولات كبيرة من مجلس الإدارة لضم مهاجم جديد، طيلة الأشهر القليلة الماضية، لكن تلك المساعي للعثور عن النجم المنتظر فشلت تماماً، رغم المفاوضات مع العديد من اللاعبين الأجانب، ليتعاقد في نهاية الأمر مع النجم الفرنسي، بقيمة 1.1 مليون يورو، قادمًا من فريقه السابق، راندرز الدنماركي.