- جوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يتواصل مع بيب غوارديولا لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، مع إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لهذا التعيين. - رغم عدم التأكيد على نتيجة إيجابية، يعتبر مالاغو الحوار مع غوارديولا مهماً، مع احترام المرشحين الآخرين مثل أندريا بيرلو وروبرتو مانشيني. - إيطاليا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، فشلت في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل عشاقها في ثورة تعيد للأزوري أمجاده الدولية.

أكّد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوفاني مالاغو اليوم الأربعاء، أنه في تواصل دائم مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي قد يتولّى الإشراف على منتخب إيطاليا.

وسُئل مالاغو عبر منصة "إكس" من قبل موقع "كروناكي دي سبولياتويو" (وقائع غرف الملابس)، عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات في حال تعلّق الأمر بـ"اسم كثر الحديث عنه في الساعات الأخيرة، وهو غوارديولا"، فرد بالإيجاب. وأكد "نعم، وهذا استثناء لأسباب واضحة، لن أشرحها هنا، لكن ليس مؤكداً أن يُفضي هذا الأمر إلى نتيجة إيجابية، إلا أنني أعتقد رغم ذلك أنه كان من العدل والمهم فتح حوار والاستمرار فيه".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الواضحة التي دفعت رئيس الاتحاد الإيطالي لعدم شرحها بخصوص غوارديولا؟ هل هناك مرشحون آخرون غير بيرلو ومانشيني وغوارديولا قد يكونون ضمن اهتمامات الاتحاد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف الرئيس المنتخب في حزيران/يونيو: "هذا لا يعني إطلاقاً عدم احترام المرشحين الآخرين، بل على العكس تماماً، لأن النقاش بشأنهم قد بدأ بالفعل". كما أكد مالاغو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولاً (أندريا بيرلو بطل العالم 2006، وروبرتو مانشيني، وغوارديولا) لتولّي المنصب.

وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات وكأس أوروبا مرتين، هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، في التأهل إلى المونديال. وترك غوارديولا البالغ من العمر 55 عاماً، منصبه مدرباً لمانشستر سيتي الإنكليزي بعد 10 أعوام قاده خلالها إلى إحراز 20 لقباً. وينشد عشاق المنتخب الإيطالي القيام بثورة في الكرة الإيطالية من أجل أن يستعيد "الأزوري" عافيته وأمجاده الدولية.