هل يقف أرسين فينغر وراء مشروع "فيفا"؟

- فشل مشروع إنفانتينو لبيع 20% من حقوق كأس العالم مقابل 3.6 مليارات يورو بسبب معارضة قوية من كيانات قارية وشخصيات بارزة، مما أدى إلى انهيار المشروع. - أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، كان له دور مؤثر في المشروع، حيث يُشرف على تطوير اللاعبين الشباب ويعمل على معالجة المخاوف بشأن جدول المباريات. - تعرض إنفانتينو لانتقادات بسبب قرارات مثيرة للجدل، مثل منح جائزة "فيفا للسلام" لترامب، وفترات الراحة الإلزامية لشرب الماء في كأس العالم 2026.

فشل مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، الذي اقترح بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، بعدما اصطدمت خططه لإدخال القطاع الخاص إلى اللعبة بنسبة 20% مقابل الحصول على مبلغ 3.6 مليارات يورو، بمعارضة شديدة من كيانات قارية وشخصيات بارزة في اللعبة تصاعدت تدريجياً قبل أن تنهار الخطة.

وبدأت وسائل الإعلام العالمية البحث عن إجابات لأسئلتها، حول هوية الشخص الذي يقف خلف هذا المشروع، الذي قدّمه إنفانتينو للجميع خلال الأيام الماضية، وحاول الدفاع عنه بكل الطرق الممكنة، غير أنّ أمواج المعارضة وعاصفتها كانت أقوى من السويسري، ما دفعه للتراجع عن كل شيء. ووسط ذلك بدأت أصابع الاتهام تتوجه صوب مدرب أرسنال الإنكليزي السابق، الفرنسي أرسين فينغر، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد.

ويُعرف عن فينغر قربه الشديد من إنفانتينو، بعدما أشاد مدرب نادي أرسنال السابق في شهر فبراير/ شباط الماضي، بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي السويسري رئاسة "فيفا"، بصديقه قائلاً: "إنه أشرف على تحسين كرة القدم العالمية، وجياني مستعد دائماً للمضي قدماً حتى يبتكر الأفكار الجديدة، ويستمع لكل فكرة جديدة، ومهما قيل عنه، فهو مستمع جيد لكل ما من شأنه العمل على تطوير هذه اللعبة".

واستطاع إنفانتينو الحصول على الموافقة، من أجل رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 من 32 إلى 48 منتخباً، فيما طالب من الاتحادات المنضوية تحت "فيفا"، بضرورة دراسة مقترحه الجديد، الذي يتعلق برفع عدد المنتخبات إلى 64 خلال كأس العالم 2030، الذي سيقام في دول البرتغال وإسبانيا والمغرب، بينما تنظم ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق هذه المسابقة الدولية.

وكان إنفانتينو يقف خلف فكرة فترات الراحة الإلزامية لشرب الماء في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ظن السويسري أن الجميع لن يدرك حقيقة هذا الاقتراح التجاري، الذي جعل العديد من الشركات في أميركا تحصد الملايين من أرباح الإعلانات (ثلاث دقائق في كل شوط)، بالإضافة إلى جعله لاعبي إسبانيا والأرجنتين يقضون ما يقرب من نصف ساعة داخل غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة النهائية، من أجل إقامة عروض فنية على أرضية ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك.

ولا يمكن نسيان فكرة إنفانتينو، الذي منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة "فيفا للسلام"، في الوقت الذي تعرّض فيه السويسري لانتقادات لاذعة وبشدة، نتيجة عدم قدرته على تقديم المساعدة لمنتخب إيران، الذي أُجبر على إقامة معسكره في المكسيك، ومُنح رفاق المهاجم مهدي طارمي تأشيرات مؤقتة تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة يوم المواجهات فقط، فيما كان ترامب يأمر جيشه بقصف هذا البلد.

لكن فكرة إنفانتينو المجنونة، التي أعلن عنها في الأيام الماضية، هي التي جعلت الكثير من وسائل الإعلام تتساءل عن دور فينغر الحقيقي وراء هذه الأمور، بخاصة أنّ الفرنسي يعمل في "فيفا" بصفته رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية، ما يعني أنّ مدرب أرسنال الإنكليزي السابق، هو من الدائرة الضيقة والمقرّبة للغاية من السويسري، وعلى دراية بجميع المواضيع، التي جرى طرحها، ولو كان يقف ضدها لخرج إلى وسائل الإعلام وأعلن عن موقفه الصريح، مثلما فعل الكثير من نجوم ومحللي هذه الرياضة، وأيضاً القائمين على الاتحادات القارية بداية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مروراً بآسيا ووصولاً إلى اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

وصحيح أن فينغر يحمل لقب "البروفيسور"، لأنه اشتهر عندما كان مدرباً لنادي أرسنال، بأنه صاحب رؤية مستقبلية، بفضل الأفكار التي كان يقدمها، إلا أنّ أثره بات واضحاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديداً منذ تعيينه في منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بعد 18 شهراً من رحيله عن النادي الإنكليزي، الذي قضى معه 22 عاماً، حيث يرأس الفرنسي برنامج تطوير المواهب.

ويشرف فينغر على تطوير اللاعبين الشباب في الدول النامية، حيث يفتقر مسارهم إلى الاحتراف، بالإضافة إلى عمله مع فريق "فيفا" المعني برفاهية اللاعبين، الذي يهدف إلى معالجة المخاوف بشأن تزايد متطلبات جدول مباريات كرة القدم، ومع أن اقتراح الفرنسي بتنظيم بطولة كأس العالم كل عامين لم يجر الكشف عن تفاصيله الكاملة حتى الآن، إلا أن المؤشرات تشير إلى وجود دور لمدرب أرسنال السابق في مشروع إنفانتينو الأخير، الذي جرى رفضه.

ويعود سبب شك وسائل الإعلام العالمية بالفرنسي إلى تصريحات فينغر قبل نهائي بطولة كأس العالم 2026، عندما قال إن النظام الجديد المكون من 48 منتخباً كان ناجحاً، رغم الاعتراضات العلنية عليه، لكنه اعترف بأن استراحة شرب المياه لم تنل رضا الجميع. وبحسب "ديلي ميل" فإنّ مشروع إنفانتينو، الذي رُفض، يدل على بصمة واضحة تُشير إلى مشاركة مدرب أرسنال السابق بمناقشة هذه الفكرة قبل الإعلان عنها، مشيرة إلى أنّه لم يتوقع برفقة السويسري أن تمتد المعارضة من "يويفا" إلى باقي الاتحادات القارية في آسيا و"كونكاكاف"، الأمر الذي جعل هذا المشروع يموت قبل التصويت عليه، والذي كان مقرراً في سبتمبر/ أيلول المقبل.