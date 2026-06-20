هل يفوز منتخب من المجموعة الثالثة بكأس العالم للمرة الثالثة توالياً؟

- تاريخ التتويج المتكرر: شهدت بطولتا كأس العالم 2018 و2022 تتويج منتخبات من المجموعة الثالثة، حيث فازت فرنسا في 2018 والأرجنتين في 2022، مما يثير التساؤلات حول إمكانية تكرار هذا النمط في 2026. - فرص البرازيل والمغرب: في مونديال 2026، تتنافس البرازيل والمغرب في المجموعة الثالثة، حيث تمتلك البرازيل تشكيلة قوية بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، بينما يسعى المغرب للبناء على نجاحه في 2022. - التحديات والاحتمالات: رغم أن فرص هايتي واسكتلندا ضعيفة، إلا أن البرازيل والمغرب يمتلكان القدرة على تحقيق اللقب، مما يجعل احتمال تتويج منتخب من المجموعة الثالثة للمرة الثالثة توالياً وارداً.

شهدت بطولة كأس العالم تتويج منتخب يُنافس في المجموعة الثالثة في نسختَي 2018 و2022، وهو ما يطرح فرضية إمكانية أن يتكرر الأمر نفسه في بطولة كأس العالم 2026، ويحدث للمرة الثالثة توالياً، في واحدة من القصص المثيرة والمُلفتة.

فرنسا في مونديال 2018

تُوج منتخب فرنسا بلقب بطولة كأس العالم 2018، وكان هذا اللقب الثاني لمنتخب الديوك في المونديال، وفي تلك النسخة تصدرت فرنسا المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط إلى جانب منتخبات الدنمارك الوصيفة برصيد خمس نقاط وبيرو الثالثة برصيد ثلاث نقاط وأستراليا الرابعة برصيد نقطة واحدة. وفي دور الـ16، تفوقت فرنسا على الأرجنتين (4-2)، ثم في الدور ربع النهائي على أوروغواي بهدفين نظيفين، ثم على بلجيكا في الدور نصف النهائي بهدف نظيف، وبعدها فازت على كرواتيا في النهائي (4-2)، وتُوجت باللقب رسمياً.

الأرجنتين في مونديال 2022

تكررت الصدفة للمرة الثانية توالياً في مونديال 2022، وهذه المرة مع منتخب الأرجنتين، الذي تُوج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تأهل من المجموعة الثالثة أيضاً. ورغم بداية الأرجنتين السيئة بالخسارة أمام السعودية (2-1)، إلا أن الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، ثم على بولندا بهدفين نظيفين، منحا منتخب "الألبيسيليستي" بطاقة التأهل من الصدارة برصيد ست نقاط متقدماً على بولندا الوصيفة برصيد أربع نقاط والمكسيك الثالثة برصيد أربع نقاط. وتخطت الأرجنتين المنتخبات التالية؛ أستراليا في دور الـ16، ثم هولندا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح (4-3)، ثم كرواتيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، لتصل إلى النهائي وتتفوق على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، وتُتوج باللقب العالمي.

كرة عالمية ماذا يحدث لو تساوى منتخبان بكل الأرقام في مونديال 2026؟

مرشحو المجموعة الثالثة في مونديال 2026

تُنافس منتخبات البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا على التأهل من المجموعة الثالثة في مونديال 2026، وطبعاً يملك منتخب البرازيل فرصة كبيرة للمنافسة على لقب كأس العالم والوصول إلى المباراة النهائية، كونه يمتلك تشكيلة مُميزة من النجوم، بقيادة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي. في المقابل، يُعد المغرب من المنتخبات التي باتت رقماً صعباً في المونديال ويُمكنها الوصول إلى أدوار متقدمة. فبعد نصف نهائي مونديال 2022، يسعى منتخب أسود الأطلس للذهاب بعيداً ولِمَ لا الوصول إلى النهائي. أما منتخبا هايتي واسكتلندا، فحظوظهما شبه مستحيلة لتحقيق اللقب، وبالتالي هناك منتخبان من المجموعة الثالثة قادران على تحقيق لقب المونديال، وهو ما يجعل فرضية أن يُتوج منتخب من المجموعة للمرة الثالثة توالياً بلقب كأس العالم واردة.