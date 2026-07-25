هل يفكر ديمبيلي في الرحيل عن باريس سان جيرمان؟

- تلقى عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، عرضاً رسمياً من نادي الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع شرط موافقته لبدء المفاوضات. - يسعى الهلال لتعزيز فريقه بنجوم كبار مثل ديمبيلي للمنافسة على لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام النصر الموسم الماضي. - يعمل باريس سان جيرمان على تحضير عقد جديد لديمبيلي لضمان استمراره حتى 2028، حيث يُعتبر ركيزة أساسية في مشروع النادي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

يُعد نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، أحد أبرز اللاعبين، الذين تترقب جماهير الرياضة معرفة مستقبلهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى حامل جائزة الكرة الذهبية عرضاً رسمياً من قبل إدارة فريق الهلال السعودي.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أمس الجمعة، فإن إدارة نادي الهلال السعودي قامت بالتواصل مع وكيل أعمال عثمان ديمبيلي خلال الأيام الماضية، وقدمت عرضاً جدياً لنجم باريس سان جيرمان، حتى ينتقل إلى صفوف "الزعيم" في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن القائمين على هذا الفريق وضعوا شرطاً واحداً فقط، وهو الحصول على موافقته، من أجل المُباشرة في المفاوضات مع حامل الكرة الذهبية.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى تعزيز صفوفه بعدد من النجوم الكبار في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفي مقدمتهم عثمان ديمبيلي، الذي يعتبر "الزعيم" أحد المفاتيح اللازمة، من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، الذي ذهب إلى الغريم النصر في الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أصبحت مطلباً جماهيرياً في السنوات الماضية.

من جهتها، أصبحت إدارة نادي باريس سان جيرمان تعلم جيداً حجم اهتمام الهلال السعودي بالنجم عثمان ديمبيلي، الأمر الذي جعل القائمين على بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يعملون على تحضير عقد جديد للمهاجم، من خلال جعل حامل الكرة الذهبية يبقى حتى شهر يونيو/حزيران عام 2028، وذلك لضمان استمراره داخل كتيبة المدرب لويس إنريكي في موسم 2026-2027.

وتدرك إدارة نادي باريس سان جيرمان أن عثمان ديمبيلي يُعد الركيزة الأساسية في مشروع بطل الدوري الفرنسي، خاصة أن المدرب لويس إنريكي يحتاج إلى خبرة الجناح في الموسم القادم، الذي يطمح فيه إلى الدفاع عن جميع الألقاب التي حصدها في الموسم المنصرم، الذي شهد عدداً من النجاحات التي عاشها صاحب الـ28 عاماً.