هل يفكر بوسكيتس في اعتزال كرة القدم؟

- سيرجيو بوسكيتس، نجم خط الوسط الإسباني، انتقل إلى إنتر ميامي في 2023 بعد مسيرة لامعة مع برشلونة، ويقترب من إعلان اعتزاله مع تقدمه في السن ورفضه تجديد عقده. - بوسكيتس، المعروف بتركيزه العالي وعدم تفاعله مع الإعلام، يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الحالي للدوري الأميركي، حيث لم يعد يشعر بالحماس الذي كان لديه في برشلونة. - رفض بوسكيتس عروضاً من أندية أوروبية بعد مغادرته برشلونة، مفضلاً إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة، بعيداً عن المنافسة مع ناديه المفضل.

يُعد النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس (37 عاماً)، أحد أبرز اللاعبين في مركز خط الوسط، بعدما خطف الأضواء وبقوة رفقة منتخب بلاده ونادي برشلونة، قبل أن يرحل إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي صيف 2023، إلا أنه مع تقدمه في السن بات الحديث يتردد حول موعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين، أنّ بوسكيتس يُعتبر من النجوم، الذين لا يتحدثون أمام وسائل الإعلام أو يتفاعل مع متابعيه في وسائل التواصل، بل على العكس دائماً ما يظهر بكامل تركيزه في التدريبات وخلال المواجهات، إلا أن مع تقدمه في السن، وعدم قبوله تجديد عقده مع ناديه إنتر ميامي، فإن ذلك يوحي بقرب نهاية مسيرته الاحترافية.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على معلومات مؤكدة من محيط سيرجيو بوسكيتس، تُفيد بأن قائد وسط إنتر ميامي طرح أمام عائلته فكرة إعلان اعتزاله في نهاية الموسم الحالي للدوري الأميركي، لأنه لم يعد يملك الحماس نفسه الذي كان عليه في برشلونة، الذي لعب معه من عام 2008 إلى 2023، واعتبر صاحب الـ 37 عاماً أن مغادرة أسوار ملعب كامب نو كانت بداية النهاية، لكنه أراد اللعب إلى جوار صديقه، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحقق رغبته.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ بوسكيتس رفض أي عرض من نادٍ في أوروبا، بعد رحيله عن برشلونة، لأنه لا يريد خوض أي منافسة تكون ضد فريقه المُفضل، الذي كان وفياً له لعدة سنوات، وعندما ذهب صوب الولايات المتحدة الأميركية كان يعلم جيداً أنها ستكون محطته الأخيرة، قبل أن يعلن أمام الجميع نهاية مسيرته الاحترافية، ويبدو أن اللحظة قد اقتربت كثيرا.