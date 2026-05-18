هل يغادر مبابي ريال مدريد؟ مؤشرات مُقلقة للهداف الفرنسي

- يعيش كيليان مبابي ظروفاً صعبة مع ريال مدريد بعد موسمين دون ألقاب، حيث يواجه انتقادات شديدة من الجماهير التي تطالب برحيله في نهاية الموسم. - تشير تقارير إلى أن مبابي قد يغادر النادي بسبب الانتقادات وسفره إلى سردينيا قبل مباراة مهمة، مما يثير القلق حول مستقبله. - إدارة ريال مدريد تشكك في قدرة مبابي على النجاح بجانب فينيسيوس جونيور، مما يزيد الضغط عليه ويثير تساؤلات حول تأثيره الإيجابي في المستقبل.

يعيش المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (26 سنة) ظروفاً صعبة مع نادي ريال مدريد الإسباني حالياً، فبعد الخروج للموسم الثاني توالياً من دون ألقاب، تعرض هداف النادي الملكي لانتقادات كبيرة من مشجعي النادي الملكي، والتي وصلت إلى حد المطالبة بمغادرته النادي الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، أن وضعية مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني تزداد سوءاً، وهناك إمكانية كبيرة لأن يغادر في نهاية الموسم، خصوصاً في ظل الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مؤخراً، بالإضافة إلى ابتعاده في عطلة استجمام في سردينيا قبل المواجهة الأخيرة من منافسات الليغا يوم الأحد المقبل، ما خلق مؤشرات سلبية ومقلقة بشأن مستقبل نجم منتخب فرنسا في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها السابق إلى أن بعض مسؤولي النادي الملكي أوصلوا رسالة خاصة إلى محيط مبابي مفادها أنه يمكن المساس به إن استمر في التصرفات الحالية نفسها، وأنه يمكن بيعه مثل ما بيع نجوم كبار، مثل الإسباني سيرجيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في سنوات سابقة، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغطاً كبيراً على المهاجم الفرنسي في الفترة القادمة.

وجديد وضعية مبابي هو ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية الاثنين، مشيرةً إلى أن إدارة النادي الملكي تشكك في قدرة مبابي على النجاح إلى جانب فينيسيوس جونيور في خط الهجوم، وهذا الأمر بدا واضحاً خلال المباريات الأخيرة التي خاضها المهاجم الفرنسي؛ إذ تلقت الإدارة المدريدية مؤشرات مقلقة حول مستوى هداف منتخب فرنسا، وإمكانية أن يكون لديه تأثير إيجابي على تشكيلة الفريق في موسم 2026-2027.