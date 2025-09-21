هل يعوض نصر الدين نابي مواطنه لسعد جردة الشابي في تدريب الرجاء؟

- يواجه المدرب لسعد جردة الشابي ضغوطاً كبيرة بعد تعادل الرجاء مع الجيش الملكي، مما أثار مخاوف الجماهير من تراجع النتائج. - إدارة الرجاء تفكر في تغييرات بالجهاز الفني، بينما يدعو رئيس النادي جواد الزيات للتريث ومنح الشابي فرصة أخرى قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله. - في حال استمرار تراجع الأداء، تبرز أسماء مثل نصر الدين نابي وعادل رمزي كبدائل محتملة، مع فرصة أخيرة للشابي في المباراة المقبلة ضد الدفاع الحسني الجديدي.

يواجه المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي، التونسي لسعد جردة الشابي (63 عاماً)، ضغوطاً كبيرة، منذ التعادل أمام الجيش الملكي (0-0)، في "الكلاسيكو"، الذي جمع الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري المغربي، إذ أبدت جماهير النادي ومساهموه مخاوف من استمرار تراجع النتائج في المباريات المقبلة.

ورغم أن منافسات الدوري المغربي ما زالت في بدايتها، بدت إدارة النادي الأخضر تفكر ملياً في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل مطالبة الجماهير بتعديلات واسعة في الجهاز الفني، بينما تدعو أطراف عدة، من بينها رئيس نادي الرجاء الرياضي، جواد الزيات (57 عاماً)، إلى التريث، ومنح فرصة أخرى للمدرب لسعد جردة الشابي، قبل اتخاذ قرار حاسم، إما بإقالته من منصبه وإما بتجديد الثقة فيه، إلى نهاية الموسم الكروي الحالي على الأقل.

ووفقاً لما كشفه مصدر من نادي الرجاء الرياضي لـ "العربي الجديد"، اليوم الأحد، والذي رفض ذكر اسمه، فإن التعثر أمام نادي الجيش الملكي، والمستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق الأخضر فتح الباب أمام الحديث عن خيارات محتملة لتعويض المدرب التونسي، لسعد جردة الشابي، في حال استمرار تراجع أداء الرجاء الرياضي في المباراتين المقبلتين على الأقل، إذ تبرز عدة أسماء مرشحة لتدريب كتيبة القائد بدر بانون (31 عاماً).

وتابع المصدر قائلاً: "هناك بدائل محتملة مطروحة على طاولة النقاش، من أبرزهم التونسي نصر الدين نابي (60 عاماً)، والمغربي عادل رمزي (47 عاماً)، بالإضافة إلى مدربين أجانب من أوروبا، لكن لا شيء حُسم الآن، وربما سيستفيد المدرب الحالي، لسعد جردة الشابي، من فرصة أخرى، من أجل إقناع الجماهير والإدارة بنجاعة الأسلوب التكتيكي، الذي يعتمده في تدريب نادي الرجاء الرياضي".

وسيكون لسعد جردة الشابي أمام محك حقيقي، حين يحل الرجاء الرياضي ضيفاً على الدفاع الحسني الجديدي، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المغربي، إذ إن هذا اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة لضمان بقائه مدرباً للنادي الأخضر، وأي تعثر قد يجعله خارج الأسوار بنسبة كبيرة، نظراً إلى الضغط الجماهيري الرهيب، ورغبة الإدارة في تصحيح المسار مع بداية الموسم الكروي الحالي.