هل يعود مودريتش إلى ريال مدريد بقرار من أليغري؟

يتردد اسم المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، البالغ من العمر 58 عاماً، بقوة في الفترة الأخيرة لتولي تدريب نادي ريال مدريد الإسباني خلال المرحلة المقبلة. واقترب المدرب الحالي لميلان في مناسبتين سابقتين، من الجلوس على مقاعد بدلاء ملعب سانتياغو برنابيو، عندما كان يقود فريق يوفنتوس، وذلك في عامي 2019 و2021، لكنه في المرتين فضل البقاء مع النادي الإيطالي، أما حالياً، فيتولى تدريب ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027.

وذهب موقع صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أمس الخميس، أبعد من مجرد الحديث عن اهتمام ريال مدريد بالمدرب أليغري، إذ كشف عن شرطين قد يضعهما المدرب الإيطالي على طاولة إدارة نادي الملكي في حال توليه المهمة. ويلقى الشرط الأول ترحيباً كبيراً من جماهير نادي ريال مدريد، لأنه يتضمن عودة أحد أساطير النادي، وهو النجم الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً).

ووفقاً للتقرير، يرغب أليغري في اصطحاب مودريتش، الذي يعمل حالياً تحت قيادته في ميلان، إلى ريال مدريد، لكن ليس بصفته لاعبا هذه المرة، بل ليكون ضمن جهازه الفني، حيث يرى فيه حلقة وصل مهمة بين تاريخ الفريق ومستقبله. أما الشرط الثاني الذي قد يطرحه أليغري، فيتمثل في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، حيث يعد اللاعب أحد العناصر الأساسية في خطط المدرب الإيطالي مع ميلان، لذلك يفضل ضمه إلى ريال مدريد في حال توليه قيادة الفريق.