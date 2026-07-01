هل يعود كلوب إلى عالم التدريب بعد خروج ألمانيا من كأس العالم 2026؟

- خروج منتخب ألمانيا من كأس العالم 2026 على يد باراغواي بركلات الترجيح أثار انتقادات واسعة، حيث فشل الجهاز الفني بقيادة يوليان ناغلسمان في إدارة المباراة، مما أدى إلى تحطيم ثقة الفريق. - المحللون الرياضيون في ألمانيا يطالبون بمراجعة شاملة لأداء المنتخب واستقدام مدرب بحجم يورغن كلوب لإعادة بناء الفريق واستعادة ثقة الجماهير بعد خيبة الأمل الكبرى. - يورغن كلوب، الذي يعمل حالياً في مجموعة "ريد بول"، قد يعود للتدريب إذا تلقى دعوة من الاتحاد الألماني، حيث يُعتبر الشخص المثالي لإعادة بناء "المانشافت" بعد الإخفاقات المتتالية.

تداولت وسائل إعلام ألمانية اسم المدرب، يورغن كلوب (59 عاماً)، خلال الساعات الماضية، بعد خيبة الأمل في كأس العالم 2026 المُقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، عقب خروج منتخب ألمانيا المفاجئ من دور الـ32 الإقصائي على يد منتخب باراغواي، بركلات الترجيح (3-4)، إثر انتهاء الوقت الإضافي والأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الثلاثاء، أنّ خروج كتيبة المدرب الألماني يوليان ناغلسمان من بطولة كأس العالم 2026 بهذه الطريقة كان ضربة قاسية ومتوقعة، لأنّ أجراس الإنذار التي قُرعت بعد الأداء السيئ للمنتخب الألماني، والخسارة أمام منتخب الإكوادور في مرحلة المجموعات، لم تصل إلى آذان الجهاز الفني، الذي فشل في إدارة اللقاء أمام باراغواي، وحطّم ثقة رفاق حارس المرمى مانويل نوير، بعدما وقف الأخير وحيداً محاولاً حفظ ماء وجه "المانشافت".

وعلت أصوات المحللين في البرامج الرياضة بألمانيا، الذين طالبوا بضرورة إجراء مراجعة شاملة لما يحدث داخل المنتخب الأول، والعمل على جلب مدرب بحجم كلوب يعمل على إعادة بناء الفريق، ويعيد ثقة جماهير الرياضة بـ"المانشافت"، بعد خيبة الأمل الكبرى في كأس العالم 2026، رغم الترشحات التي كانت تصب لصالح رفاق القائد جوشوا كيميش.

بعيدا عن الملاعب باراغواي تعيش على وقع احتفالات وعطلة وطنية بعد إقصاء ألمانيا

ويعمل كلوب في الفترة الحالية بأحد المناصب الإدارية في مجموعة "ريد بول"، لكنه لن يرفض نهائياً العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب، في حال وجّه الاتحاد الألماني لكرة القدم الدعوة له، حتى يعمل على إعادة بناء "المانشافت" مرة أخرى، عقب سلسلة الإخفاقات المتتالية في بطولات كأس العالم.

وتُعد الهزيمة المفاجئة على يد باراغواي والخروج من منافسات بطولة كأس العالم 2026، البوابة المثالية لعودة كلوب مرة أخرى إلى عالم التدريب، حيث سيكون المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنكليزي مطالباً بعمل مراجعة شاملة لمنتخب ألمانيا، وإيجاد طريقة مثالية لبناء فريق قادر على المنافسة القارية والدولية في السنوات المقبلة.