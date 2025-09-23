هل يعود حمد الله إلى منتخب المغرب عبر بوابة الرديف في كأس العرب؟

- يعتزم طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الرديف، استدعاء مجموعة من المحترفين من الدوريات الخليجية والعربية لتعزيز الفريق في كأس العرب بالدوحة، بهدف تعزيز فرص الفوز باللقب بعد نجاحهم في بطولة أفريقيا للمحليين. - من بين الأسماء البارزة التي يدرس السكتيوي استدعاءها: وليد الكرتي، محمود بنتايك، سفيان بوفتيني، حسين رحيمي، أمين زحزوح، وأكرم النقاش، مع إمكانية ضم عبد الرزاق حمد الله بشرط جاهزيته. - سيختار السكتيوي المحترفين غير المشاركين في المنتخب الأول، مع الحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في التتويج السابق، لتعزيز التوازن داخل الفريق.

يتجه المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، إلى توجيه الدعوة إلى مجموعة من المحترفين الذين ينشطون في مختلف الدوريات الخليجية والعربية، من أجل تدعيم كتيبته خلال بطولة كأس العرب، المقررة إقامتها في الدوحة القطرية ما بين الأول من ديسمبر/كانون الأول وحتى الـ18 منه، في خطوة يراهن عليها لتعزيز فرص الفوز باللقب العربي، بعد تتويج زملاء القائد ربيع حريمات في بطولة أفريقيا للمحليين (شان)، التي استضافتها كينيا وتنزانيا وأوغندا في أغسطس/آب الماضي.

ووفقاً لمعلومات مؤكدة حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب الرديف، رفض ذكر اسمه، يدرس المدرب طارق السكتيوي استدعاء أسماء بارزة، في مقدمتها نجم نادي بيراميدز المصري وليد الكرتي (31 عاماً)، والظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري محمود بنتايك (25 عاماً)، ومدافع نادي الوصل الإماراتي سفيان بوفتيني (31 عاماً)، وموهبة نادي العين الإماراتي حسين رحيمي (23 عاماً)، ونجم نادي الوكرة القطري أمين زحزوح (25 عاماً)، ومدافع نادي خورفكان الإماراتي أكرم النقاش (23 عاماً)، بالإضافة إلى إمكانية استدعاء هداف الدوري السعودي ونادي الشباب عبد الرزاق حمد الله (34 عاماً)، لكن ذلك يبقى مشروطاً بوجوده في أفضل حالاته الفنية والبدنية، وهو ما قد يمثل فرصة حقيقية لهذا الهداف التاريخي للعودة مجدداً إلى منتخب أسود الأطلس عبر بوابة الرديف، خصوصاً أنه يمتلك قدرة تهديفية خارقة.

وتضيف هذه المعلومات أن المدرب السكتيوي سيختار فقط المحترفين الذين سيكونون خارج حسابات المنتخب الأول، الذي سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين، ما يعني أن قائمة منتخب الرديف لن تشمل حارس نادي الهلال السعودي ياسين بونو (33 عاماً)، ومدافع النجمة السعودي جواد الياميق (32 عاماً)، وهداف نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي (29 عاماً)، والظهير الأيمن لبيراميدز المصري محمد الشيبي (31 عاماً)، مقابل منح الفرصة للمحترفين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب مع المنتخب الأول، الذي يشرف على تدريبه وليد الركراكي (50 عاماً).

واختتم المصدر نفسه حديثه قائلاً: "يدرك المدرب السكتيوي أهمية الاستفادة من بعض الأسماء المحترفة في الخليج العربي، مع ضرورة الحفاظ على الدعامات الأساسية التي ساهمت في تتويج منتخب المغرب الرديف في بطولة أفريقيا للمحليين، وذلك بغرض تعزيز التوازن داخل المجموعة".