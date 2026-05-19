هل يعاقب بيتكوفيتش المدافع توغاي بسبب تصرفاته في ديربي تونس؟

- يستعد مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، للإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، حيث يواجه الفريق تحديات كبيرة في مجموعة تضم الأرجنتين، الأردن، والنمسا. - مدافع الترجي التونسي، محمد لامين توغاي، لا يواجه خطر الاستبعاد بسبب تصرفاته الأخيرة في ديربي تونس، رغم إيقافه من قبل رابطة الدوري التونسي. - بيتكوفيتش سيختار اللاعبين بناءً على أدائهم وجاهزيتهم، مع بقاء حظوظ توغاي قائمة للمشاركة في المونديال، رغم عدم ضمان وجوده في القائمة النهائية.

سيكشف مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قريباً قائمة "الخضر" التي ستشارك في كأس العالم 2026، حيث تنتظر "المحاربين" مهمة صعبة في مجموعة تضمّ منتخبات قوية وهي الأرجنتين، بطل نسخة 2022، والأردن والنمسا. ويتوقع ألا تشهد القائمة تعديلات كبيرة قياساً بالتي شاركت في المعسكر الأخير خلال التوقف الدولي في شهر مارس/آذار الماضي.

وأكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه، يوم الاثنين، أن مدافع الترجي التونسي، محمد لامين توغاي لا يواجه خطر الاستبعاد من قبل المدرب السويسري، بسبب تصرفاته منذ أيام قليلة في ديربي تونس. وكان توغاي قد دخل في مشادة مع أحد مسؤولي النادي الأفريقي، قبل أن يتورط في خلاف آخر مع مهاجم الفريق فراس شواط. وبسبب هذا التصرفات، جرى إيقافه عن النشاط من قبل رابطة الدوري التونسي، إلى حين مثوله أمامها، وعلى أثر ذلك غاب عن مباراة فريقه الأسبوع الأخير من الدوري أمام اتحاد بن قردان ولقاء ثمن نهائي الكأس أمام نجم المتلوي يوم الأحد.

وحسب مصدرنا، فإن بيتكوفيتش سيبني اختياراته الفنية الخاصة بالمونديال، وفقاً لمردود اللاعبين وجاهزيتهم فقط، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. ورغم أن تصرف اللاعب لم يكن مقبولاً، فإن الجهاز الفني لا يعتبره مؤشراً على سوء سلوك دائم، خاصة أن اللاعب لم يسبق له التورط في أزمات مماثلة. وتبقى حظوظ مدافع الترجي قائمة للمشاركة في كأس العالم، خاصة بعد تعافيه الكامل من الإصابة والمشاركة في المباريات مع فريقه في دوري أبطال أفريقيا ثم الدوري التونسي، ومع ذلك فإن وجوده في القائمة النهائية ليس مضموناً بشكل كامل، لكن في حال استبعاده فلن يكون بسبب الأحداث الأخيرة التي رافقت ديربي تونس. هذا لا يعني أنه ضمن مكاناً في القائمة، ولكن في حال استبعاده فلن يكون ذلك بسبب تصرفاته الأخيرة.