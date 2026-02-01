هل يطيح ضغط "ألتراس سور" فلورنتينو بيريز من رئاسة ريال مدريد؟

- يواجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ضغوطاً من "ألتراس سور" الذين يطالبون باستقالته بسبب تراجع نتائج الفريق وفشله في إبرام صفقات جيدة وضبط أداء اللاعبين. - رغم منعهم من دخول ملعب سانتياغو برنابيو منذ 2013، تمكن أعضاء "ألتراس سور" من التواجد في المدرجات، ويخططون لاحتجاجات تطالب برحيل بيريز خلال مواجهة رايو فاليكانو. - يسعى "ألتراس سور" لاستبدال بيريز بشخصية قادرة على إعادة بناء الفريق وتحقيق الألقاب، خاصة بعد خيبة الأمل في الموسم الحالي وخسارة الكلاسيكو ضد برشلونة.

أصبح رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، تحت ضغط مباشر من "ألتراس سور"، الذين تحركوا خلال الأيام الماضية، وطالبوا علناً بضرورة الاحتجاج في المواجهة، التي سيخوضها رفاق الفرنسي كيليان مبابي ضد رايو فاليكانو، مساء الأحد، ضمن منافسات الليغا. وبحسب صحيفة "إل ديباتي" الإسبانية، السبت، فإنّ القائمين على "ألتراس سور"، يخططون لاجتماع حاشد في محيط ملعب سانتياغو برنابيو، قبل انطلاق المواجهة ضد رايو فاليكانو، ضمن منافسات الليغا، من أجل الاحتجاج والهتاف بضرورة استقالة فلورنتينو بيريز من منصبه، رئيساً للفريق الملكي، بسبب تراجع النتائج في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأوضحت أن القائمين على "ألتراس سور" انطلقوا خلال الأسابيع الماضية في خطتهم، رغم قرار إدارة ريال مدريد، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، بمنعهم من دخول ملعب سانتياغو برنابيو منذ عام 2013، لكنهم استطاعوا إيجاد الطرق المثلى، حتى يظهروا في المدرجات، بعدما أصبحوا يدخلون فردياً، ويحرصون على الجلوس في أمكان مقابلة للمقصورة الرئيسية.

وتابعت أن المواجهة ضد رايو فاليكانو، ستشهد قيام عدد من أعضاء "ألتراس سور"، برفع لافتات تُطالب فلورنتينو بيريز بالاستقالة من منصبه، نتيجة عدم قدرته على حسم العديد من الصفقات الجيدة في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى فشله في ضبط نجوم الفريق الأول، الذين تراجع مستواهم كثيراً، ما أدى إلى خيبة أمل ضخمة، عقب الخروج في الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ القائمين على "ألتراس سور" عازمون جدياً على دفع فلورنتينو بيريز إلى الاستقالة خلال الفترة الحالية، وترك المهمة لشخصية قادرة على إعادة بناء الفريق الملكي جيداً، والعودة إلى منصات التتويج، وتعويض خيبة الأمل، التي حدثت هذا الموسم، وبخاصة عقب خسارة مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، والخروج من كأس الملك، بالإضافة إلى تذبذب النتائج في دوري الأبطال، التي سيخوض فيها رفاق كيليان مبابي الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

يذكر أن فلورنتينو بيريز يرأس ريال مدريد الإسباني منذ 21 عاماً، واستطاع الفريق الملكي خلال حقبته تحقيق 66 لقباً، الأمر الذي جعله يفوز مؤخراً في الانتخابات بالتزكية، ما يعني استمراره في منصبه حتى عام 2029، وهو ما يرفضه القائمون على "ألتراس سور"، الذين يريدون استقالة بيريز فوراً.