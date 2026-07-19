هل يصدق الذكاء الاصطناعي في توقعاته حول هوية بطل كأس العالم؟

- رشّح الحاسوب العملاق لشركة أوبتا إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026 بنسبة 16.1% بعد محاكاة 10 آلاف مرة، وتوقع فوزها باللقب بنسبة 59.50% مقابل 40.50% للأرجنتين في المباراة النهائية. - يسعى منتخب إسبانيا لتحقيق لقبه الثاني بعد فوزه الأول في 2010 بجنوب أفريقيا، بقيادة جيل مميز من اللاعبين مثل إنييستا وكاسياس وراموس. - يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بثقة، مدافعًا عن لقبه الذي حققه في 2022 بقطر، ويطمح لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

اختار الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات والتحليل الرياضي هوية بطل كأس العالم قبل انطلاق هذه النسخة منذ اليوم الثالث من شهر يونيو/ حزيران 2026، إذ رشّح إسبانيا كأبرز الفرق بنسبة بلغت 16.1% بعد محاكاة أُجريت 10 آلاف مرة، ليكون الفريق الأوفر حظاً وفق الحسابات الرقمية، وبالفعل ها هو اليوم يخوض اللقاء الختامي على ملعب نيويورك-نيوجيرسي أمام الأرجنتين الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى تغيير توقعات الذكاء الاصطناعي لصالح الأرجنتين في المباراة النهائية؟ ما هي أبرز الإحصائيات التي اعتمد عليها حاسوب أوبتا في ترشيح إسبانيا كمرشح أول قبل انطلاق البطولة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفقاً لآخر تحديثٍ قبل المباراة النهائية، توقع حاسوب شركة أوبتا العملاق المدعوم بالذكاء الاصطناعي فوز منتخب إسبانيا باللقب العالمي بواقع 59.50% مقابل 40.50 لمنتخب الأرجنتين، ما يعني أن حظوظ تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي تبدو أعلى وفقاً لتحليله للبيانات، إلا أن ذلك قد يتغير بطبيعة الحال في أي لحظة على أرضية الميدان، وهو ما أثبته رجال المدرب ليونيل سكالوني، حين عوضوا تأخرهم بهدفين من دون مقابل إلى فوزٍ بنتيجة 3-2، ثم كرروا ذلك في نصف النهائي أمام إنكلترا بعد تقدّم إنكلترا 0-1، لينتهي اللقاء بعدها بواقع 2-1.

ويصبو منتخب إسبانيا لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، بعدما كان أول تتويج له في عام 2010 خلال البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا على حساب هولندا بهدفٍ سجله نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا، مع جيلٍ مميزٍ من اللاعبين بقيادة الحارس إيكر كاسياس، والمدافع كارليس بويول وزميله سيرجيو راموس، وكذلك تشافي هرنانديز وتشابي ألونسو والمهاجم ديفيد فيا وفرناندو توريس وآخرين.

من جانبه، يدخل منتخب الأرجنتين بخطى وثقة كبيرة كونه يُدافع عن اللقب الذي حققه على ملعب لوسيل الأيقوني في نسخة 2022 بقطر، وهو الطامح مع نجمه ليونيل ميسي لتكرار الإنجاز وزرع الفرحة الرابعة في ذاكرة جماهير "التانغو" بما أن أرض الفضة احتفلت أيضاً بالتاج العالمي سابقاً في 1978 و1986.