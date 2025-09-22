هل يصبح نزال فيوري وجوشوا الأعظم في تاريخ المُلاكمة؟

- يواجه تايسون فيوري ضغوطاً كبيرة للعودة عن اعتزاله لخوض نزال "القرن" ضد أنطوني جوشوا، حيث يُعتبر هذا النزال فرصة لحسم هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة. - أكد إيدي هيرن، مروج المواجهات، أن النزال بين فيوري وجوشوا سيكون "أعظم نزال في تاريخ الملاكمة"، مشيراً إلى أن الجماهير والشركات الراعية تضغط لإقامته، مع ضمان أرباح مالية كبيرة. - رغم تمسك فيوري بقراره، إلا أن الضغط يزداد عليه، خاصة مع استعداد جوشوا لخوض نزال تحضيري، مما قد يجبر فيوري على العودة للملاكمة.

يعيش المُلاكم البريطاني، تايسون فيوري (37 عاماً)، ضغطاً رهيباً، للعدول عن قرار اعتزاله، الذي أعلنه في بداية العام الحالي، من أجل خوض نزال "القرن" ضد مواطنه أنطوني جوشوا، ليُحسم الجدل، الذي دار لعدة سنوات في وسائل الإعلام العالمية والجماهير المُحبة لرياضة "الفن النبيل"، حول هوية أفضل مُلاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وأكد أحد أبرز مروجي مواجهات المُلاكمة، إيدي هيرن، في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، الأحد، أن المواجهة التي انتظرها الجميع بين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا قد تتحول إلى حلم حقيقي، والجميع سيكون على موعد مع "أعظم نزال في تاريخ المُلاكمة"، على حد وصفه، داعياً صاحب الـ 37 عاماً إلى التفكير بشكل جيد، والعودة مرة أخرى عن اعتزاله، لأن الجماهير تُطالب بإقامة هذه المواجهة بينهما.

وقال إيدي هيرن: "من المؤسف قرار تايسون فيوري، لكنني أعلم أنه سيشعر بالندم إذا واصل التمسك بقضية اعتزاله، لأن الشركات الراعية ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية تريد رؤيته يخوض نزالاً ضد أنطوني جوشوا، وأتحدث هنا عن أعظم نزال في تاريخ هذه الرياضة، والأرباح المالية ستكون مضمونة، بالإضافة إلى أنه سيتم حسم هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة".

وأضاف: "في حال إقامة نزال بين فيوري وجوشوا، فإن المملكة المتحدة ستكون مترقبة لهذا الحدث الضخم، والعالم سيتابع بشغف، لأنني أتحدث عن أفضل ملاكمين في بريطانيا، يتمتعان بالشخصيات القوية، وما نراه اليوم ليست مواجهات عظيمة، بل تحديات بين المتنافسين، لكن الوضع يختلف لهذا الثنائي، وسيكون الأمر حدثاً يكتب في تاريخ هذه الرياضة، التي تستحق أن يعود تايسون عن قراره، من أجل المصلحة العامة".

وختمت الشبكة البريطانية تقريرها، أن تايسون فيوري متمسك بقراره، لكن الضغط أصبح شديداً عليه من قِبل المروجين والشركات الراعية، التي تريد منه العودة مرة أخرى، من أجل مواجهة مواطنه أنطوني جوشوا، الذي سيخوض نزالاً تحضيراً في شهر يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط المقبلين، ما يعني أن صاحب الـ37 سيكون مُجبراً على خوض مواجهة تحضيرية، في حال أراد خوض النزال الأعظم في تاريخ المُلاكمة.