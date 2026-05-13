هل يصبح نادال رئيساً لريال مدريد؟ أسطورة التنس يُجيب

مدريد

13 مايو 2026   |  آخر تحديث: 22:42 (توقيت القدس)
نادال في ملعب سانتياغو برنابيو، 30 أبريل 2022 (أنخيل مارتينيز/Getty)
- رافاييل نادال، أسطورة التنس، ظهر اسمه كمرشح محتمل لرئاسة نادي ريال مدريد خلفاً لفلورنتينو بيريز، لكن نادال نفى صحة هذه الأخبار مؤكداً عدم نيته الترشح.
- رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي يُعتبر من أبرز المرشحين لخلافة بيريز، حيث يمتلك الضمان المالي اللازم بقيمة 187 مليون يورو لدخول الانتخابات.
- نادال، الذي يُعد من أبرز مشجعي ريال مدريد وعضو في الجمعية العامة، يفضل التركيز على أكاديمية التنس الخاصة به بعد اعتزاله في 2024.

ظهر اسم أسطورة التنس، الإسباني رافاييل نادال (39 عاماً)، حتى يدخل الانتخابات لرئاسة نادي ريال مدريد، خلفاً للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي تولى المهمة في عام 2009، ودعا أعضاء الجمعية العامة إلى عقد اجتماع عاجل، حتى تجري انتخابات جديدة.

وذكر موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء، أن هناك العديد من الأسماء، التي بدأت وسائل الإعلام الإسبانية، التركيز عليها خلال الساعات الماضية، حتى تخلف فلورنتينو بيريز في منصبه بنادي ريال مدريد، أبرزهم رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، الذي لديه جميع الشروط التي تجعله مؤهلاً لدخول الانتخابات، أبرزها الضمان المالي البالغ 187 مليون يورو.

وأوضحت أن نادال ظهر اسمه مرة أخرى، بعدما أعادت وسائل الإعلام الإسبانية، نشر تصريحات سابقة لأسطورة التنس، الذي تمنى فيها أن يكون في يوم من الأيام رئيساً لنادي ريال مدريد، لكن صاحب الـ39 عاماً، سارع إلى نفي جميع ما يحدث، بقوله: "لقد قرأت الأخبار، التي تربطني بترشح محتمل لرئاسة الفريق الملكي، وأود أن أؤكد عدم صحة هذه المعلومات".

بيريز قبل مؤتمر صحافي في إسبانيا، 12 مايو 2026 (بوراك أكبولوت/الأناضول)
187 مليون يورو تحمي عرش فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن ربط رافاييل نادال بالانتخابات القادمة لنادي ريال مدريد، يعود إلى أن صاحب الـ22 لقباً في بطولات "الغراند سلام"، بما فيها 14 لقباً في رولان غاروس، يُعد أحد أبرز مشجعي الفريق الملكي، وهو أيضاً عضو في الجمعية العامة، لكن أسطورة كرة المضرب السابق، يريد الابتعاد عن الشؤون الإدارية والسياسية، بعد اعتزاله في عام 2024، لأنه يركز فقط على أكاديمية كرة المضرب الخاصة به في جزيرة مايوركا.

