هل يصبح فينيسيوس الأعلى أجراً في تاريخ "البريمييرليغ"؟

- تسعى إدارة نادي أرسنال لإقناع فينيسيوس جونيور بالانتقال من ريال مدريد، مقدمةً عرضاً مغرياً براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، ليصبح الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. - لم يرد فينيسيوس على تجديد عقده مع ريال مدريد، مما أثار تكهنات حول رحيله، رغم محاولات المدرب جوزيه مورينيو للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. - يهدف أرسنال لجعل فينيسيوس القطعة الناقصة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، مع تقديم مكافأة توقيع بقيمة 80 مليون يورو، بينما ينتظر الجميع قراره بعد انتهاء إجازته.

تواصل إدارة نادي أرسنال الإنكليزي العمل على إقناع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدّمت عرضاً مغرياً للجناح الأيسر الذي ينتهي عقده مع الفريق الملكي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران عام 2027.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأحد، أن إدارة نادي أرسنال قدمت عرضاً لا يمكن للنجم البرازيلي رفضه، إذ تعهدت بمنح فينيسيوس جونيور راتباً صافياً سنوياً يبلغ حوالي 20 مليون يورو، ما يجعله الأعلى في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أن مصير الصفقة يظل معلقاً بموقف ريال مدريد الذي يترقب بدوره موقف فينيسيوس جونيور.

ولم يرد فينيسيوس جونيور على تجديد عقده مع ريال مدريد، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن قرب رحيله عن الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن المدرب جوزيه مورينيو يحاول العمل على جعل الطرفين يتوصلان إلى اتفاق نهائي، إلا أن ظهور العرض المغري من قبل أرسنال يجعل كل شيء يتغير.

وعبّرت إدارة نادي أرسنال عن استعدادها لجعل فينيسيوس جونيور اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى منحه مكافأة توقيع تقدر بنحو 80 مليون يورو، مقابل الموافقة على الرحيل من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الجميع ينتظر البرازيلي الذي يقضي إجازته في الوقت الحالي، عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إصرار إدارة نادي أرسنال على حسم صفقة فينيسيوس جونيور يعود إلى اهتمام المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بخدمات النجم البرازيلي، الذي يُعتبر القطعة الناقصة التي يحتاجها الفريق لتحقيق قفزة نوعية تمكنه من تحقيق الحلم الكبير، وهو حسم لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.