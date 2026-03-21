هل يشارك مبابي وبيلنغهام في قمة الريال وأتلتيكو مدريد؟

- مواجهة ديربي مثيرة: يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يسعى الفريقان لملاحقة برشلونة المتصدر في الليغا. - عودة النجوم: أكد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، جاهزية النجمين كيليان مبابي وجود بيلنغهام للمشاركة في المباراة، مما يعزز فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية. - ثقة في البدلاء: رغم غياب الحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابة، يثق أربيلوا في الحارس البديل أندري لونين، مشيدًا بجودته وقدرته على تعويض الغياب.

يترقب عشاق الكرة الإسبانية القمة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في مواجهة الديربي المقررة مساء الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي يسعى فيها الفريقان لتحقيق نتيجة طموحة، لمواصلة مطاردة المتصدر برشلونة في الليغا. وسيتنفس ريال مدريد الصعداء، خاصة أن مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أكد في تصريحات صحافية اليوم السبت، بأن النجمين الفرنسي كيليان مبابي والإنكليزي جود بيلنغهام، سيكونان حاضران في قائمة الفريق للقمة المنتظرة.

وقال أربيلوا السبت إنه يملك "ثقة قصوى" في مبابي الذي عاد من إصابة بالتواء في الركبة بديلا أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء بعد غيابه عن خمس مباريات، وقال أربيلوا إنه متحمس لعودة المهاجم إلى جاهزيته بنسبة مئة في المئة، إلى جانب عودة الدولي الإنكليزي جود بيلنغهام إلى اللياقة الكاملة. وقال أربيلوا للصحافيين: "قلت لكم بالفعل إن اليوم الذي سيعود فيه مبابي سيكون عندما يصل إلى نسبة مئة في المئة". وتابع "أعتقد أن الدقائق التي رأيناه فيها في مانشستر، ومع الانطلاقات القصيرة القليلة التي قام بها، أظهرت في كل واحدة منها أنه في حالة بدنية رائعة، وفوق كل شيء، يتعلق الأمر بشعوره هو نفسه". وأضاف اللاعب السابق في الفريق الملكي "لدينا أقصى درجات الثقة، وأقصى درجات الاطمئنان، وأقصى درجات الحماس، لعودة لاعب مثله، حاسم وفي جاهزية مئة في المئة".

وقال أربيلوا إنه سعيد باستدعاء المنتخب الفرنسي لمبابي، لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. وأضاف "أعتقد أن هذا أمر رائع. إنه لاعب متاح للمدرب، وقد لعب معنا بالفعل، ومن المؤكد أنه سيلعب في الديربي، لذلك لا أرى أي مشكلة في انضمامه إلى منتخب بلاده". ويعتبر مبابي الهداف الأول لريال مدريد هذا الموسم، بتسجيله 38 هدفا في 34 مباراة في مختلف المسابقات، فيما يحتل ريال مدريد وصافة الليغا بـ66 نقطة من 28 مباراة، بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر، فيما يملك أتلتيكو 57 نقطة في المركز الرابع.

واستدعى مدرب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، بيلنغهام للانضمام إلى المنتخب الوطني، رغم أن لاعب الوسط لم يشارك في أي، مباراة منذ الأول من شباط/فبراير بسبب إصابة في أوتار الركبة. وقال أربيلوا "هو الآن جاهز، وسيكون ضمن القائمة. سنرى ما إذا كان سيلعب. أعتقد أنه سيلعب، فهو متاح، وأنا متحمس جداً لرؤيته في الملعب". وأضاف "ومن هناك، من الطبيعي أن يتمكن من الذهاب إلى منتخب بلاده، من الواضح أن جود بيلنغهام لاعب شديد الذكاء، ويعرف جيداً ما يفعله في كل لحظة، والوضع الذي يوجد فيه، لكن من جانبي، أنا سعيد للغاية لأنه سيكون متاحاً وجاهزاً لمساعدتنا". وسيفتقد ريال مدريد خدمات حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، لكن أربيلوا قال إنه يثق في بديله أندري لونين "يتعرض أفضل حارس في التاريخ للإصابة، ولدينا حارس آخر مميز سيُظهر مرة أخرى مدى جودته"، مضيفاً أنه يملك "أقصى درجات الثقة" في الحارس الأوكراني.