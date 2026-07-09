- تصاعدت أزمة بين كيليان مبابي والسيناتورة الباراغوايانية سيليستي أماريا بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم 2026، حيث تبادل الطرفان الهجمات الإعلامية. - صحيفة موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن مبابي يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أماريا بسبب الإهانات التي وجهتها له، رغم حصانتها البرلمانية، إذ لا تغطي الحصانة الإهانة أو الأفعال التي قد تشكل جريمة. - لرفع الحصانة عن أماريا، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان الباراغواياني، وقد أدان مجلس الشيوخ تصريحاتها العنصرية بالأغلبية.

شكلت أزمة كيليان مبابي مع السيناتورة الباراغوايانية سيليستي أماريا أزمة حقيقية خطفت اهتمام وسائل الاعلام والمتابعين بعدما هاجم الطرفان بعضهما بعضاً عقب مواجهة فرنسا وباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن لمبابي اتخاذها ضد السيناتورة الباراغوايانية؟ كيف يمكن لمجلس الشيوخ الباراغواياني رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وآخر فصول تلك الأزمة ما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حين أشارت إلى أن كيليان مبابي يستطيع وضع السيناتورة الباراغوايانية في مشكلة حقيقية، في ظل الهجمات التي تواصل شنّها ضد نجم ريال مدريد منذ نهاية مباراة فرنسا وباراغواي، إذ قالت إن المهاجم الفرنسي يملك الحق في اتخاذ أي نوع من الإجراءات القانونية ضد الهجمات التي تعرّض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمر قد يتجاوز ذلك، إذ يمكن لمبابي أن يتحرك أيضاً رداً على الإهانات التي وجهتها السيناتورة، الخميس، داخل مجلس الشيوخ، والتي تضمنت شتائم معيبة بحق لاعب ريال مدريد. وتوضح الصحيفة أن مبابي يستطيع اللجوء إلى القضاء حتى في هذا الإطار، رغم أن السياسية الباراغوايانية تتمتع بالحصانة البرلمانية؛ أي أن بإمكانه تقديم دعوى بسبب تصريحاتها، فرغم أن المادة 191 من دستور باراغواي تمنح أعضاء البرلمان هذه الحصانة، فإنها لا تغطي الإهانة ولا أي فعل قد يشكل جريمة محتملة من جانب سيليستي أماريا.

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أما الطريق القانوني المحتمل، وفق التقرير، فسيبدأ بتلقي القاضي دعوى من لاعب ريال مدريد، ثم يتعين عليه أن يسأل البرلمان الباراغواياني عما إذا كانت هذه الإهانات تتجاوز حدود حرية التعبير، ويمكن أن تكون سبباً لطلب ما يعرف بـ"ديسافويرو"، أي رفع الحصانة البرلمانية عنها. وسيشكل رفع الحصانة فقدانها الحماية السياسية بسبب تصريحات يُنظر إليها باعتبارها مخالفة واضحة للقانون، وتشكل إساءة لاستعمال السلطة، وفعلاً يتعارض مع المنطق السليم والأعراف العامة. ولكي يتمكن القاضي من اتخاذ إجراءات قانونية ضد سيليستي أماريا، يجب أن يحظى طلب رفع الحصانة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس. وتشير الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ كان قد أدان، بالأغلبية، تصريحات السيناتورة التي وُصفت بأنها "عنصرية"، وذلك بعد جلسة مداولات استمرت خمس ساعات، قبل أن تعود مجدداً للهجوم على اللاعب الفرنسي داخل مجلس الشيوخ.