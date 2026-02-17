هل يرحل ماركينيوس إلى دوري نجوم قطر؟

- ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، يُعتبر عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، حيث يعتمد على خبرته وشخصيته القيادية رغم العروض المغرية التي تلقاها. - يمتلك ماركينيوس عقداً مع باريس سان جيرمان حتى 2028، مما يجعل انتقاله إلى الفرق القطرية صعباً، رغم رغبته في خوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر. - يحظى ماركينيوس بدعم كبير في النادي، ويهدف لإنهاء الموسم بأفضل صورة، مع الحفاظ على جاهزيته للمشاركة مع منتخب البرازيل في مونديال 2026.

يُعد قائد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ماركينيوس (31 عاماً)، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، الذي يعتمد على خبرة مدافعه في قيادة المجموعة خلال الموسم الحالي، رغم العروض المغرية التي حصل عليها.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن ماركينيوس يمتلك عقداً مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2028، الأمر الذي يجعل مسألة رحيله إلى أحد الفرق القطرية، التي تهتم بخدمات صاحب 31 عاماً في سوق الانتقالات القادمة أمراً صعباً للغاية، وبخاصة أن المدرب لويس إنريكي يرفض هذه الفكرة نهائياً. وأوضحت أن ماركينيوس حصل خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية على عرض من قبل أحد الأندية السعودية (لم يُكشَف عنه)، لكن الأخبار تتحدث الآن عن رغبة صاحب الـ31 عاماً في خوض تجربة جديدة في منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم، لكن العقبة التي تقف في طريقه، عقده مع باريس سان جيرمان.

وأردفت بأن ماركينيوس يحظى بدعم كبير في غرف خلع الملابس في نادي باريس سان جيرمان، ولديه احترام كبير بين نجوم بطل دوري أبطال أوروبا، بسبب شخصيته القيادية القوية، بالإضافة إلى المهارة الفنية التي يتمتع بها، وبخاصة أنه يلعب في عدد من مراكز الخط الخلفي، مع قدرته على اللعب في وسط الملعب في حال احتياج لويس إنريكي لذلك. وختمت الصحيفة تقريرها بأن هدف ماركينيوس في الفترة الحالية، العمل على إنهاء الموسم الحالي مع نادي باريس سان جيرمان بأفضل صورة، مع تجنب التعرض لأي إصابة، لأن صاحب الـ31 عاماً يعلم جيداً أنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، التي سيعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل في مونديال 2026.