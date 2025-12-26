هل يخوض فيوري نزالاً ضد جوشوا في 2026؟

- تايسون فيوري، البالغ من العمر 37 عاماً، يخطط للعودة إلى حلبات الملاكمة في عام 2026 بعد اعتزاله في يناير الماضي، مستلهماً من نصيحة مايك تايسون بعدم الاستسلام. - فيوري يدرك أن لديه القدرة على المنافسة في عالم الملاكمة، ويستعد لخوض مواجهات جديدة قبل اعتزاله النهائي، مدفوعاً بدعم عائلته ورغبته في البقاء تحت الأضواء. - المواجهة المرتقبة ستكون ضد أنطوني جوشوا في "معركة بريطانيا"، حيث ستحدد هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة، مع فرصة لجني أرباح مالية ضخمة.

يستعد الملاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً)، إلى العودة مرة أخرى للحلبات في عام 2026، بعدما ابتعد عن خوض أي نزال، منذ إعلانه الاعتزال في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب خسارته الثانية على التوالي أمام منافسه الأوكراني، أولكسندر أوسيك.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس، أن تايسون فيوري يستعد لخوض نزال كبير للغاية في عام 2026، بعدما حسم صاحب الـ 37 عاماً خياره، لأنّه أيقن أن البقاء خارج الحلبات سيجعله خارج بعيداً عن الأضواء، خاصة أن أسطورة الملاكمة الأميركية مايك تايسون، وجه نصيحة مباشرة له بأن عليه عدم الإصرار على خيار الاعتزال، خاصة أنه ما زال قادراً على العطاء.

وأوضحت أن تايسون فيوري يعرف جيداً أن طريقه ما زال مفتوحاً في عالم الملاكمة، ولديه القدرة على خوض العديد من المواجهات، قبل أن يعتزل نهائياً، ويتفرغ بعدها لحياته الشخصية، ويجلس مع أفراد عائلته، التي تريد منه عدم الاستسلام، وهو ما جعل صاحب الـ 37 عاماً يقرّر العودة، ويستعد في الفترة المقبلة لإعلان نزاله في عام 2026.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نزال تايسون فيوري القادم سيكون ضد مواطنه أنطوني جوشوا، والعنوان سيكون "معركة بريطانيا"، التي طال انتظارها بين الطرفَين، خاصة أن المواجهة في عام 2026 ستضع حداً لسنوات طويلة من النقاشات، التي دارت حول هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن اللقاء سيكون فرصة لجني الأرباح المالية الضخمة.