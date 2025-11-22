هل يخوض بيلنغهام حرباً ضد العنصرية في منتخب إنكلترا؟

- عبّر إيان رايت عن قلقه بشأن وضع جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، مشيراً إلى أن المنتخب غير مستعد لوجود نجم أسود كبير في صفوفه، وأن بيلنغهام يواجه تحديات بسبب العنصرية. - أكد رايت أن بيلنغهام يقدم أداءً مميزاً في كل مباراة، وأنه يمتلك الجرأة للتحدث عن القضايا المهمة، مما يجعله مصدر إلهام ويثير قلق البعض. - اختتم رايت بأن بيلنغهام نجم متواضع، وأن وسائل الإعلام تحاول اختلاق القصص حوله بسبب عدم قدرتها على السيطرة عليه، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها كلاعب أسود.

عبّر أسطورة منتخب إنكلترا ونادي أرسنال، إيان رايت، عن قلقه الشديد، حول وضعية نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلنغهام (22 عاماً)، مع "الأسود الثلاثة"، مؤكداً أن قائد خط الوسط يخوض حرباً ضد العنصرية، والمنتخب الأول ليس مستعداً حتى الآن لوجود لاعب أسود كبير في صفوفه.

وقال رايت في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أول أمس الخميس: "لا يمكن أن أشعر بالسعادة نهائياً، لأنني قلق بشكل جدي على جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، وأعلم جيداً أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلامية السيطرة عليه، بسبب افتخاره كونه نجماً من أصحاب البشرة السمراء، ومن وجهة نظري أنّ منتخب إنكلترا غير مستعد نهائياً حتى الآن، في وجود نجم أسود يقود المجموعة في صفوفه".

وتابع: لا يمكن لأحد في العالم أن يمس مكان جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، لأنه باختصار دائماً ما يقدّم أفضل الأداء في أي مباراة يلعبها، لكن بعض وسائل الإعلام وحتى النقاد يعلمون مدى الجرأة التي يمتلكها، بسبب عدم سكوته نهائياً، وتحدّثه عن كل شيء، لكن أنا متأكد أنّ الأمر أكبر من هذا، لأنّ نجم ريال مدريد يخيف الجميع بفضل قدراته والإلهام الذي يقدّمه، وهذا ما لا يتخيله البعض؛ وجود نجم أسود يقود منتخب إنكلترا".

وختم إيان رايت حديثه: "باختصار بيلنغهام نجم أسود متواضع، ويبدع في كل مباراة، ويتمتع بشخصية فريدة، والطاقة التي يمتلكها لا ترضي بعض الأطراف، ولا سيما وسائل الإعلام لدينا، التي انتقدته واتهمته بعدم احتفاله بهدف زميله هاري كين الثاني ضد ألبانيا، لكن عندما شاهدنا اللقطات، تبين لنا حجم الكذب والفبركة، ويظهر لي أن بعض الصحافيين يحاولون اختلاق القصص حوله، لأنه لا يوجد شيء ليناقشوه، واستعدوا منذ الآن، حتى تشاهدوا وتسمعوا أخباراً ملفقة حوله في وسائل إعلامنا، التي فشلت بالسيطرة عليه، وتحاربه لأنه لاعب أسود يلعب في صفوف منتخب إنكلترا".