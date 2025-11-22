هل يخوض بيلنغهام حرباً ضد العنصرية في منتخب إنكلترا؟

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:59 (توقيت القدس)
لعب بيلنغهام ضد ألبانيا في تصفيات المونديال، 16 نوفمبر 2025 (أليكس بانتلينغ/Getty)
لعب بيلنغهام ضد ألبانيا في تصفيات المونديال، 16 نوفمبر 2025 (أليكس بانتلينغ/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عبّر إيان رايت عن قلقه بشأن وضع جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، مشيراً إلى أن المنتخب غير مستعد لوجود نجم أسود كبير في صفوفه، وأن بيلنغهام يواجه تحديات بسبب العنصرية.

- أكد رايت أن بيلنغهام يقدم أداءً مميزاً في كل مباراة، وأنه يمتلك الجرأة للتحدث عن القضايا المهمة، مما يجعله مصدر إلهام ويثير قلق البعض.

- اختتم رايت بأن بيلنغهام نجم متواضع، وأن وسائل الإعلام تحاول اختلاق القصص حوله بسبب عدم قدرتها على السيطرة عليه، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها كلاعب أسود.

عبّر أسطورة منتخب إنكلترا ونادي أرسنال، إيان رايت، عن قلقه الشديد، حول وضعية نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلنغهام (22 عاماً)، مع "الأسود الثلاثة"، مؤكداً أن قائد خط الوسط يخوض حرباً ضد العنصرية، والمنتخب الأول ليس مستعداً حتى الآن لوجود لاعب أسود كبير في صفوفه.

وقال رايت في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أول أمس الخميس: "لا يمكن أن أشعر بالسعادة نهائياً، لأنني قلق بشكل جدي على جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، وأعلم جيداً أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلامية السيطرة عليه، بسبب افتخاره كونه نجماً من أصحاب البشرة السمراء، ومن وجهة نظري أنّ منتخب إنكلترا غير مستعد نهائياً حتى الآن، في وجود نجم أسود يقود المجموعة في صفوفه".

وتابع: لا يمكن لأحد في العالم أن يمس مكان جود بيلنغهام مع منتخب إنكلترا، لأنه باختصار دائماً ما يقدّم أفضل الأداء في أي مباراة يلعبها، لكن بعض وسائل الإعلام وحتى النقاد يعلمون مدى الجرأة التي يمتلكها، بسبب عدم سكوته نهائياً، وتحدّثه عن كل شيء، لكن أنا متأكد أنّ الأمر أكبر من هذا، لأنّ نجم ريال مدريد يخيف الجميع بفضل قدراته والإلهام الذي يقدّمه، وهذا ما لا يتخيله البعض؛ وجود نجم أسود يقود منتخب إنكلترا".

من مواجهة تولوز ورين في الدوري الفرنسي، 29 أكتوبر 2025 (إد جونز/فرانس برس)
كرة عالمية
التحديثات الحية

اتهامات بالعنصرية تهز الدوري الفرنسي والحكم يعاقب الضحية لا الجاني

وختم إيان رايت حديثه: "باختصار بيلنغهام نجم أسود متواضع، ويبدع في كل مباراة، ويتمتع بشخصية فريدة، والطاقة التي يمتلكها لا ترضي بعض الأطراف، ولا سيما وسائل الإعلام لدينا، التي انتقدته واتهمته بعدم احتفاله بهدف زميله هاري كين الثاني ضد ألبانيا، لكن عندما شاهدنا اللقطات، تبين لنا حجم الكذب والفبركة، ويظهر لي أن بعض الصحافيين يحاولون اختلاق القصص حوله، لأنه لا يوجد شيء ليناقشوه، واستعدوا منذ الآن، حتى تشاهدوا وتسمعوا أخباراً ملفقة حوله في وسائل إعلامنا، التي فشلت بالسيطرة عليه، وتحاربه لأنه لاعب أسود يلعب في صفوف منتخب إنكلترا".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
توتو وولف مع فريق مرسيدس في قمة خاصة في لشبونة/ 11 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

توتو وولف يبيع جزءاً من أسهمه.. مرسيدس الأغلى في فورمولا 1

من تتويج الأهلي المصري بلقب السوبر المصري في أبو ظبي، 9 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الأهلي المصري يبحث عن حلول قبيل مواجهة شبيبة القبائل

مانشيني مع منتخب السعودية في ملعب داليان لياونينغ، 9 سبتمبر 2024 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مانشيني يبدأ حقبته الجديدة مع السد القطري.. العين على آسيا