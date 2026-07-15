هل يخرق فيفا لوائحه في نهائي مونديال 2026 بسبب حفل الختام؟

- أثار فيفا جدلاً واسعاً خلال كأس العالم 2026 بسبب استراحة الترطيب، ويخطط لإقامة عرض فني بين شوطي النهائي، مما قد يثير انتقادات جماهيرية حادة. - العرض الفني سيضم نجوم عالميين مثل بوست مالون وجاستن بيبر وشاكيرا، مما قد يمدد فترة الاستراحة إلى 30 دقيقة، وهو ما يتعارض مع لوائح فيفا ويؤثر سلباً على تركيز اللاعبين. - تعرض فيفا لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر ومعاملة السلطات الأميركية للمنتخبات، مثل إجبار منتخب إيران على مغادرة الولايات المتحدة فور انتهاء المباريات.

أشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكثير من الجدل بين جماهير اللعبة الشعبية الأولى خلال بطولة كأس العالم 2026، بسبب فترة التوقف خلال شوطي اللقاء (استراحة الترطيب)، لكن المشاكل تكمن في ما سيحدث خلال المواجهة النهائية المرتقبة الأحد المقبل، وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء.

وكشف الموقع الفرنسي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُخطط لإقامة عرض فني بين شوطي المواجهة النهائية، على غرار ما يحدث في مباراة "السوبر بول" بكرة القدم الأميركية لكن بانتظار تأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي سيُعرض الهيئة الكروية إلى انتقادات حادة من قبل جماهير هذه الرياضة بحسب الموقع.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الحفل الفني سيشهد مشاركة العديد من الفنانين، مثل: النجم العالمي بوست مالون وجاستن بيبر، شاكيرا، مادونا، فرقة بي تي إس، بورنا بوي، وكولد بلاي، بالإضافة إلى التحليل المعتاد بعد المباراة وفترات الاستراحة الإعلانية، ما قد يمدد فترة الاستراحة المعتادة التي تبلغ 15 دقيقة (الوقت النظامي وفق لوائح فيفا).

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ومن المتوقع أن تستمر فترة الاستراحة بين الشوطين من 25 إلى 30 دقيقة، لكن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على لاعبي المنتخبين في نهائي بطولة كأس العالم 2026، لأنه يؤثر على طريقة الأجهزة الفنية في جعل اللاعبين يُركزون على اللقاء، بالإضافة إلى التعافي واللياقة البدنية، إلا أن هذا الوقت الكبير يُعد معارضاً للوائح الفيفا، التي عليها تبرير ما ستقوم به.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد تعرض لانتقادات حادة خلال بطولة كأس العالم 2026، بسبب استراحة الترطيب خلال شوطي المباراة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل جنوني، وطريقة معاملة السلطات الأميركية للكثير من المنتخبات المشاركة في المسابقة الدولية، مثلما حدث على سبيل المثال مع منتخب إيران (تم إجبار المنتخب على الخروج مباشرة من الولايات المتحدة بعد المباريات، ومنح التأشيرات قبل أيام من انطلاق المونديال).