هل يحسم ريال مدريد لقب الليغا بعد فوزه بمباريات إقليم الباسك ؟

يسعى ريال مدريد إلى قلب الطاولة على غريمه التاريخي، نادي برشلونة، في صراع التتويج بالدوري الإسباني، فبعد بداية قوية من النادي الملكي، الذي تصدّر الترتيب في الليغا خلال بداية الموسم، تغيّرت المعطيات وخسر "الميرينغي" الكثير من النقاط التي كلفته التراجع إلى مركز الوصافة، مع صعود النادي الكتالوني إلى المركز الأول، وهو يطمح بدوره إلى المحافظة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، بأنّ بعض المعطيات ترشح فرضية تغير الترتيب وإنهاء ريال مدريد الموسم بطلاً، فقد انتزع "الملكي" نقطة ثمينة في فيتوريا، بفوزه على ألافيس 2-1 في الجولة الأخيرة، بعد مباراة لم تكن سهلة. وبفضل هذا الفوز، أصبح فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو يتمتع بسجل مثالي بثلاثة انتصارات متتالية في إقليم الباسك هذا الموسم، بعد أن تغلّب أيضاً على ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو في جولتين سابقتين. وعندما يفوز ريال مدريد في هذه المباريات الثلاث في إقليم الباسك، يضمن اللقب في الغالب.

وتضيف الصحيفة: "ليس هذا مجرد خرافة، بل هو التاريخ. فمنذ انتصاراته الأولى خارج أرضه على ألافيس وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو في موسم 1932-1933، فاز الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني في كل مرة سجل فيها ثلاثية. وقد حدث هذا خمس مرات: في مواسم 1932-1933، و2016-2017، و2019-2020، و2021-2022، و2023-2024. وطبعاً سيحاول برشلونة تكذيب هذه المصادفة التاريخية، وحرمان ريال مدريد من اللقب مجدداً، رغم أن كل المعطيات تؤكد أن هناك تقارباً كبيراً في المستوى بين الفريقين، كما أن الحسم لن يكون سهلاً مع وجود أتلتيكو مدريد الذي يتربص عثرات الفريقين".