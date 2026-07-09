هل يجامل الفيفا ميسي؟ مارادونا حسم الجدل قبل 12 عاماً

- تعرض ليونيل ميسي لانتقادات حادة بعد اتهامه بالحصول على مجاملة خاصة من "الفيفا"، عقب فوز الأرجنتين على مصر في كأس العالم 2026، مما أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة البطولة. - أعاد موقع غول نشر تصريحات دييغو مارادونا، الذي انتقد منح ميسي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2014، مشيراً إلى أن لاعبين آخرين مثل آريين روبن وتوماس مولر قدموا أداءً استثنائياً. - أشار مارادونا إلى خاميس رودريغيز كأفضل لاعب في بطولة 2014، حيث فاز بالحذاء الذهبي، لكنه لم يحصل على جائزة أفضل لاعب التي ذهبت لميسي.

تعرض قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، إلى انتقادات لاذعة بعدما تم اتهامه بأنه يحصل على مجاملة خاصة من قبل "الفيفا"، عقب الطريقة التي انتصرت فيها كتيبة المدرب سكالوني على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026.

وتلقى ليونيل ميسي ومنتخب بلاده انتقادات كثيرة سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو المدرب حسام حسن أو عدد من نجوم الرياضة، الذين وجهوا اتهامات مباشرة إلى منتخب الأرجنتين وقائده بأنهم يحصلون على مجاملة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يحرص على استمرار رحلته في بطولة كأس العالم 2026 لأسباب تسويقية، وفق ما ذكره موقع غول العالمي الخميس.

وأعاد الموقع العالمي نشر تصريحات نجم الكرة الأرجنتينية السابق، الراحل دييغو مارادونا، التي قالها في أحد البرامج التلفزيونية حول كيف يجامل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواطنه ليونيل ميسي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014، وتوج بها منتخب ألمانيا.

وقال مارادونا: "لو الأمر لي، لقمت بإهداء ميسي الجنة، لكن ليس من الصواب أن يفوز شخص ما بشيء لا يستحقه لمجرد خطة تسويقية ما، وعندما يريد خبراء التسويق جعله يفوز بشيء لم يفز به فهذا ليس عدلاً، لأن آريين روبن (نجم هولندا السابق) قدم بطولة استثنائية، وتوماس مولر (لاعب ألمانيا) نفسه قدّم في المباراة ضد الأرجنتين تضحية لا تصدق. أليس كذلك؟".

وأوضح مارادونا قائلاً: "لقد أعجبني أيضاً نجم منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز، الذي أعتبره أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2014"، في إشارة واضحة إلى أن صانع الألعاب الكولومبي استطاع حصد لقب جائزة الحذاء الذهبي، بعدما نصب نفسه هدّافاً للمسابقة الدولية برصيد ستة أهداف، لكنه لم يستطع نيل جائزة أفضل لاعب في البطولة لأنها ذهبت إلى ميسي حينها، الذي اتهم بأنه يحصل على مجاملة خاصة من "الفيفا".