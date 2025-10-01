هل يتقمص موهبة ليون ألوان منتخب الجزائر أم يسلك طريق شرقي وأكليوش؟

- الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى لاستقطاب المواهب الصاعدة في أوروبا لتعزيز منتخب "الخُضر"، مع التركيز على اللاعبين مزدوجي الجنسية مثل خالص مراح، موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي. - خالص مراح، الذي لم يحدد بعد مستقبله الدولي، يركز حالياً على تطوير مهاراته مع ليون ومنتخب فرنسا للفئات السنية، مع وجود مؤشرات على تفضيله الانضمام لمنتخب فرنسا مثل ريان شرقي ومغناس أكليوش. - الاتحاد الجزائري يفضل التريث في اتخاذ القرار بشأن مراح، الذي يتميز بقدراته في مركز الوسط، لتجنب فقدان مواهب مستقبلية.

يُواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساعيه لاستقطاب أبرز المواهب الصاعدة في الملاعب الأوروبية، من أجل تعزيز خيارات منتخب "الخُضر"، خلال السنوات المقبلة، في وقت برز فيه عدد من اللاعبين الشباب مزدوجي الجنسية ينشطون في أندية كبرى، كان آخرهم موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، خالص مراح (18 عاماً).

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، فإن اللاعب الجزائري الأصل، خالص مراح، أكد لممثلي الاتحاد الجزائري، الذين تواصلوا معه، أنه لم يفصل بعد في مستقبله الدولي، مشيراً إلى أنّ تركيزه ينصب حالياً على فرض نفسه مع فريق ليون، والتطور أكثر رفقة الفئات السنية لمنتخب فرنسا. ورغم ذلك، فإن المؤشرات الأولية تُظهر أن مراح غير متحمس في الوقت الحالي للالتحاق بمنتخب الجزائر، إذ يبدو أقرب إلى تكرار مسار لاعب مانشستر سيتي الحالي، ريان شرقي (21 عاماً)، ونجم موناكو، مغناس أكليوش (23 عاماً)، اللذين اختارا في النهاية الانضمام إلى منتخب فرنسا.

ويُعد خالص مراح أحد أبرز اكتشافات نادي ليون هذا الموسم، بعدما جدد عقده مع الفريق، في أغسطس/ آب الماضي حتى عام 2029، ليؤكد النادي الفرنسي رغبته في الاعتماد عليه مستقبل، وعلى المدى الطويل. ويلعب مراح في مركز الوسط المكلف بالربط، إذ يتميز بقدرات عالية في افتكاك الكرة، والمساهمة في بناء الهجمة، وهي مواصفات جعلته محط متابعة من الاتحاد الجزائري، الذي يسعى لتعزيز صفوف "الخضر" بأسماء شابة وموهوبة.

ويملك اللاعب مسيرة لافتة، رغم صغر سنه، إذ بدأ خطواته الأولى مع نادي مايزيي، أحد أندية الهواة في فرنسا، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في اختبارات أولمبيك ليون عام 2016، بعدما التحق بأكاديمية النادي عن عمر تسع سنوات فقط، ليتدرج بعدها في مختلف الفئات، وصولاً إلى الفريق الأول. كما مثّل مراح منتخب فرنسا لفئة أقل من 20 عاماً، لكنه لم يحسم بعد وجهته الدولية النهائية.

وبدوره يُفضل الاتحاد الجزائري التريث وعدم استعجال القرار، تفادياً لتكرار سيناريوهات فقدان مواهب سابقة، وفي ظل تمسك اللاعب بالصمت وعدم كشف نيّاته المستقبلية، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، بين خيار الدفاع عن ألوان الجزائر مستقبلاً، أو السير على خُطى شرقي وأكليوش بانتظار فرصة مع منتخب "الديوك".