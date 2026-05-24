هل يتفادى يونس محمود صدمات لاعبين قادوا اتحادات كرة القدم؟

انضمّ لاعب منتخب العراق سابقاً، يونس محمود (43 عاماً)، إلى قائمة النجوم السابقين الذين نجحوا في قيادة الاتحادات المحلية لكرة القدم، بعد مسيرة بطوليّة، وتنتظره الكثير من التحديّات من أجل المساهمة في إنجاح كرة القدم العراقية على مستوى الأندية والمنتخبات، والمحافظة على مكانتها. ويُعتبر وصول يونس محمود إلى أعلى دفة التسيير في الاتحاد العراقي نقطة تحول مهمة، خاصة أنه يعتبر صغير السنّ قياساً بعدد من رؤساء الاتحادات.

وشهدت كرة القدم العالميّة وصول عدد من اللاعبين إلى أعلى قيادة الاتحادات الكروية مثل الليبيري جورج وياه، والزامبي كالوشا بواليا، والكرواتي دافور سوكر، الذي قاد الاتحاد المحلي تسعة مواسم، والكاميروني صامويل إيتو، كما أن بعض الأسماء الأخرى وصلت إلى خطة نائب الرئيس مثل الفرنسي، ميشيل بلاتيني، وخاض نجوم آخرون غمار الانتخابات ولكن دون نجاحات مثل العاجي ديديه دروغبا. في الأثناء فإن عدداً من هذه الأسماء لم تحقق النجاحات المرجوة في مسيرتها الإدارية قياساً بالنجاحات التي تحققت على الملاعب طوال المسيرة التدريبية، والعمل الإداري يحتاج إلى مجهود أكبر واستراتيجية مختلفة، من أجل الوصول إلى حصد أفضل النتائج.

كما أن البعض منهم تعرّض إلى انتقادات قوية مثل صامويل إيتو الذي لم ينجح في توحيد الصفوف خلف مشروعه الرياضي. كما أن سوكر تعرّض لانتقادات ملحوظة بسبب افتقاره إلى الطموح في تجديد البنية التحتية المتردية للبلاد، وجرى استبعاده رغم أن منتخب كرواتيا بلغ نهائي كأس العالم 2018، وحينها كان يرأس الاتحاد، كما أن بواليا كان يرأس الاتحاد الزامبي عندما توّج بكأس أفريقيا 2012 ولكن جرت معاقبته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستبعاده من التسيير الرياضي بسبب شبهات فساد.

كرة عربية يونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم

وسيكون هدف يونس محمود خلال عمله الجديد تفادي مصير مشابه للإدارة السابقة، ذلك أن عمله سينطلق فعلياً بعد نهاية كأس العالم 2026 التي تشهد عودة "أسود الرافدين" إلى المشاركة في أهم حدث رياضي، ذلك أن اختيار المدرب وغير ذلك من الملفات، حسمه المكتب القديم. ويملك يونس محمود الخبرات اللازمة لإنجاح عهده خاصة مع توفر الظروف المناسبة من أجل إنجاح كرة القدم في العراق، عبر توفر البنية التحتية الضرورية وكذلك المواهب، ومن الضروري العمل على إحداث نقلة حقيقية تُعيد للدوري العراقي مكانته عربياً لينجح في تكوين اللاعبين حتى يعود منتخب العراق لحصد الألقاب آسيوياً وعربياً.