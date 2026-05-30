- محمد صلاح يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، مع تحضير مفاجأة لجماهير ليفربول بعد إقالة المدرب آرني سلوت. - صلاح كان قد أعلن نيته الرحيل عن ليفربول بسبب خلافات مع المدرب، لكن إقالة سلوت قد تدفعه للتراجع عن قراره. - رغم الخلافات، صلاح لا يزال مرتبطاً بعقد مع ليفربول، ويعتبر أن سلوت تسبب في تدهور الفريق، مما أثر على أدائه التهديفي.

يستعد قائد منتخب مصر محمد صلاح (33 عاماً) للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لكنه يُحضر لمفاجأة ضخمة للغاية تخص جماهير نادي ليفربول الإنكليزي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، السبت، أن محمد صلاح تحدث في نهاية موسم 2025-2026 عن رغبته في تحديد مستقبله بعد نهاية بطولة كأس العالم القادمة، بعد قراره الرحيل عن ليفربول الإنكليزي، لكن جميع المؤشرات تدل على أن النجم المصري سيقوم بالتراجع عن تصريحاته كلها، عقب قيام الإدارة بإقالة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الأساسية التي دفعت محمد صلاح إلى إعلان رحيله عن نادي ليفربول لم تعد قائمة نهائياً، بعدما شنّ النجم المصري هجوماً حاداً على المدرب الهولندي المقال طيلة الموسم، بل وصل الأمر إلى مواجهة علنية عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع سلوت إلى الرد في أكثر من مؤتمر صحافي، واتهام الجناح الأيمن بأنه لاعب يبحث عن إثارة المشاكل فقط.

وأردفت أن صلاح اعتبر ما فعله سلوت في ليفربول عبارة عن قيادة تتسبب في انهيار النادي الإنكليزي، لكن إدارة الفريق الإنكليزي عملت بعد سلسلة مشاورات طويلة على إنهاء خدمات المدرب الهولندي، ما يجعل الطريق أمام المصري مفتوحاً حتى يتراجع عن قراره بالرحيل، وبخاصة أن الجناح الأيمن لا يزال يملك عقداً مع "الريدز".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن صلاح لن ينسَى نهائياً ما فعله المدرب آرني سلوت، بعدما جعله يجلس على مقاعد البدلاء، وأبعده عن التشكيلة الأساسية، الأمر الذي تسبب بتدني سجله التهديفي (سجل سبعة أهداف فقط في منافسات الدوري الإنكليزي)، رغم أن النجم المصري استطاع حصد جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ في ثلاث منافسات سابقة.