هل يتخلى برشلونة عن غافي بعد إصابته الخطرة؟

- إصابة غافي الخطيرة تضع برشلونة أمام تحديات فنية وذهنية، لكن النادي الكتالوني يرفض التخلي عنه أو البحث عن بديل سريع، مؤكدًا على أهميته في المشروع الرياضي رغم غيابه المؤقت. - إدارة برشلونة، بقيادة المدرب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو، تفضل الصبر وتطوير المواهب المتاحة بدلاً من صفقات قصيرة المدى، مستفيدة من استثناء راتب غافي من سقف الأجور. - الجماهير قلقة من تأثير غياب غافي على الفريق، لكن النادي يؤمن بأن بعض النجوم لا يُستبدلون، وأن عودته ستكون انتصارًا جديدًا لبرشلونة.

هل يتخلى برشلونة عن غافي (21 عاماً) بعد إصابته الخطيرة؟ يبدو أن هذا السؤال بات يفرض نفسه بقوة على ساحة النادي الكتالوني، الذي فقد واحداً يُعدّ من أبرز مواهبه الشابة لفترة طويلة. إصابة غافي، التي تستدعي عملية جراحية دقيقة، ستبعده لأشهر عدة وتضع البرسا أمام تحديات فنية وذهنية، في وقت يحتاج فيه "البلاوغرانا" إلى كل عناصره لمواجهة موسم شاق على المستويين المحلي والقاري. ورغم كل ذلك، تؤكد المعطيات أن إدارة برشلونة لا تفكر مطلقاً في التخلي عن اللاعب، أو البحث عن بديل يعوضه سريعاً.

ويرى مجلس إدارة النادي الكتالوني أن غافي يمثل عنصراً لا غنى عنه في مشروعها الرياضي، وأن التفريط فيه بسبب إصابة مؤقتة سيُعدّ ضرباً من التسرع، وفقاً لما نشره موقع وان فوتبول في نسخته الإسبانية اليوم السبت، خاصة أن اللاعب أثبت قدرته على قيادة خط الوسط رغم صغر سنه. ويتمسك المدرب الألماني هانسي فليك، ومعه المدير الرياضي البرتغالي ديكو، بخيار الصبر، معتبرين أن تعويض غافي بلاعب آخر سيكون مستحيلاً، وأن الأفضل استثمار هذه الفترة في تطوير الأسماء المتاحة داخل التشكيلة.

وعلى الصعيد المالي، تتيح اللوائح استثناء راتب غافي من سقف الأجور خلال فترة غيابه، وهو ما يمنح برشلونة هامشاً للتحرك، لكن الإدارة لا ترى في ذلك مبرراً للقيام بصفقات قصيرة المدى قد تُربك خططها المستقبلية. وفي المقابل، يعوّل النادي على الروح الجماعية لامتصاص غياب اللاعب، مع منح الفرصة لمواهب صاعدة لتثبت جدارتها.

وأما الجماهير التي تعي قيمة غافي الفنية، فتعيش قلقاً مشروعاً إزاء تأثير غيابه على مسيرة الفريق في موسم طويل وصعب. لكن الصوت الغالب داخل أروقة النادي يتمسك بفكرة أن بعض النجوم لا يُستبدلون، وأن العودة المنتظرة للاعب ستكون بمثابة انتصار جديد لبرشلونة في صراعه مع الظروف الصعبة.