هل يتخلى برشلونة عن بيدري لغريمه التاريخي؟

- يسعى ريال مدريد لضم بيدري، نجم برشلونة، كبديل لتوني كروس المعتزل، في خطوة مشابهة لصفقة لويس فيغو المثيرة للجدل عام 2000، بهدف تعزيز خط الوسط وتحسين أداء الفريق. - فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يواجه تحديات كبيرة في المفاوضات مع برشلونة، الذي رفض سابقًا بيع بيدري مقابل 200 مليون يورو، لكنه يراهن على إقناع اللاعب بمشروع النادي. - بيدري، رغم حبه لبرشلونة، قد يتبع خطى فيغو، ويكون له القرار النهائي في الانتقال، مما يجعله محور سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار، التي تتحدث حول رغبة نادي ريال مدريد بحسم صفقة الموهبة بيدري (23 عاماً) في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، على غرار ما حدث مع البرتغالي لويس فيغو، الذي أثار رحيله عن برشلونة عاصفة من الجدل في عام 2000، الأمر الذي جعل جماهير الفريق الكتالوني تصفه بـ"الخائن".

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد يسعى إلى إيجاد خليفة لنجمه الألماني توني كروس، الذي شكل اعتزاله ضربة موجعة للفريق الملكي، الذي عجز عن تعويض قائد خط الوسط، وهو السبب الحقيقي وراء تراجع النتائج منذ موسمين كاملين، ما جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يعود إلى نظرياته التي تثير الجدل بين الجماهير، بعدما طرح اسم بيدري بشكل جدي، حتى يكون بطل سوق الانتقالات الصيفية القادمة بلا منازع.

وتابعت أن فلورنتينو بيريز يريد حسم صفقة بيدري، لأن صاحب 23 عاماً يتمتع برؤية ثاقبة في وسط الملعب، ولديه القدرة على اختراق الضغط بتمريرات حاسمة، ولديه فهم استثنائي لطريقة اللعب، الأمر الذي يجعله أحد أبرز نجوم خط الوسط في العالم بالفترة الحالية، بالإضافة إلى أن قدومه إلى الفريق الملكي سيرفع من نسق طريقة اللعب، التي يعانيها ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين.

وأردفت أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، يعلم جيداً أنه سيعاني كثيراً بالمفاوضات مع الغريم التاريخي برشلونة، الذي رفض بالفعل خلال الموسم الماضي بيع عقد نجمه بيدري، مقابل 200 مليون يورو، لكن القائمين على الفريق الملكي يدركون عدم وجود كلمة مستحيل في قاموسهم، لكنهم يريدون في البداية إقناع صاحب 23 عاماً بالمشروع الخاص بهم، وبعدها تبدأ مسألة حسم الصفقة في الصيف القادم.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن النجم بيدري سيكون صاحب الكلمة النهائية في سوق الانتقالات الصيفية، رغم تصريحاته التي عبر فيها عن حبه الكبير في إكمال مسيرته الاحترافية مع برشلونة، لكنه من المُمكن أن يسير على خطى البرتغالي لويس فيغو، الذي فاجأ العالم بأسره بعدما قرر الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة ما تزال تذكرها وسائل الإعلام وجماهير الرياضة.