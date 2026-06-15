هل وقع حكم أسترالي في فخ "العنصرية" بمونديال 2026؟

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15 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 14:57 (توقيت القدس)
الحكم شون إيفانز في مباراة بالدوري الأسترالي، 8 فبراير 2025 (بريندن ثورن/Getty)
الحكم شون إيفانز في مباراة بالدوري الأسترالي، 8 فبراير 2025 (بريندن ثورن/Getty)
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- أثار الحكم الأسترالي شون إيفانز جدلاً واسعاً بعد قيامه بحركة بيده اليمنى قبل مباراة ألمانيا وكوراساو في مونديال 2026، والتي اعتبرت عنصرية وتشير إلى تفوق العرق الأبيض.

- رصدت كاميرات البث التلفزيوني حركة إيفانز، مما أدى إلى تداول التسجيل المصور بين جماهير الرياضة، خاصة وأن الحدث يتابعه الملايين حول العالم.

- سيخضع إيفانز لتحقيق داخلي من قبل لجنة الحكام في الفيفا، وفي حال ثبوت الحركة العنصرية، سيواجه عقوبات صارمة وقد يتم استبعاده من البطولة.

أثار الحكم الأسترالي، شون إيفانز (38 عاماً)، استغراب جماهير الرياضة، بعدما قام بحركة بيده اليمنى، قبل انطلاق المواجهة، التي انتصر فيها منتخب ألمانيا على كوراساو، بسبعة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في مونديال 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، فجر الاثنين، أن كاميرا البث التلفزيوني، قامت برصد حُكام تقنية الفيديو المساعد "الفار"، المسؤولين عن المواجهة، من مركز البث الدولي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في دالاس، لكن ما فعله الأسترالي شون إيفانز جعل جماهير الرياضة تتداول التسجيل المصور.

وأوضح التقرير أن الحكم الأسترالي، وقف خلف زميليه حمزة ألفاريو ونيكولاس غالو، لكنه قام بعمل حركة بيده اليمنى، تعتبر عنصرية، لأنها تشير إلى تفوق العرق الأبيض، فيما يعتبرها الكثير أنها تستخدم مزحة بريئة بين الأصدقاء، لكن القيام بها في بطولة مثل كأس العالم 2026، أمر يدعو إلى القلق، بخاصة أنه حدث يتابعه الملايين من جماهير الرياضة.

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وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الحكم الأسترالي سيخضع إلى تحقيق داخلي في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حال جرى إثبات قيامه بعمل حركة عنصرية، فإنه لن يواصل رحلته في مونديال 2026، حيث سيغادر على الفور، بالإضافة إلى وجود الكثير من العقوبات التي تنتظره.

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