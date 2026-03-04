- في مواجهة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أثارت قرارات الحكم جدلاً، حيث لم تُمنح برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تداخل بين فيران توريس ومدافع أتلتيكو مارك بوبيل، واعتُبر القرار صحيحاً. - حصل برشلونة على ركلة جزاء صحيحة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرقلة بيدري من قبل مارك بوبيل داخل منطقة الجزاء. - في الدقيقة 80، لم تُمنح برشلونة ركلة جزاء بعد محاولة لامين يامال الحصول عليها، حيث لم يكن هناك مسك حقيقي من أليكس باينا، واعتُبر القرار صحيحاً.

شهدت مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين نادي برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو، مساء الثلاثاء، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم منح برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول، بقوله: "استحوذ لامين يامال على الكرة، ورفع الكرة بمشط قدمه اليسرى إلى وسط منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، باتجاه زميله فيران توريس، الذي كان مراقباً من قبل المدافع مارك بوبيل".

وتابع: "كان مارك بوبيل يضع يده اليسرى على جسم فيران توريس، الذي قام بعملية ضمّ لليد اليسرى لمدافع أتلتيكو مدريد تحت إبط ذراعه اليسرى، وجذب مدافع أتلتيكو مدريد إلى اليسار، ليحرم خصمه من الوصول إلى الكرة وإبعادها بقدمه اليمنى، وسقط مدافع أتلتيكو مدريد، الذي لامس مهاجم برشلونة، الذي سقط فيما بعد باحثاً عن ركلة جزاء، والحكم كان قريباً من الحالة وأمر بمواصلة اللعب، وبالتالي قراره كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح برشلونة".

وعن مدى صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها برشلونة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، أوضح الشريف: "قام لامين يامال بتمرير الكرة بين مجموعة من لاعبي أتلتيكو مدريد باتجاه فيران توريس، الذي كان داخل قوس منطقة جزاء الروخيبلانكوس، ليحولها بدقة إلى بيدري". وأردف: "تحرك بيدري إلى استقبال الكرة، وأعطى الفرصة لنفسه بأن تمر الكرة باتجاه قدمه اليمنى، لكن مارك بوبيل قام بمدّ قدمه وساقه اليسرى في محاولة للحصول على الكرة، إلا أنه لم يصل إليها، ما جعله يعرقل منافسه باستخدام ركبته وساقه اليسرى، ما أدى إلى اختلال توازن بيدري وسقوطه داخل منطقة الجزاء، والحكم القريب من اللقطة احتسب ركلة جزاء لصالح برشلونة فكان قراره صحيحاً".

وتحدث الشريف حول مُطالبة برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة الـ80 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "كانت الكرة بحوزة لامين يامال، الذي دخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد من الجهة اليمنى، وهنا واجه أليكس باينا، الذي حاول الضغط على منافسه، لكن نجم الفريق الكتالوني حوّل الكرة بقدمه اليسرى بعيداً عن منافسه". وختم الشريف بقوله: "حاول أليكس باينا استخدام يده اليمنى من أجل الإمساك بيد لامين يامال، لكن المسك لم يكن حقيقياً، حيث لم يستطع أن يشد أو يمنع أو يعطل حركة نجم برشلونة، والكرة تحولت إلى مدافع أتلتيكو مدريد، وهنا لاحظ لامين يامال أن موقفه أصبح صعباً، وبالتالي قفز بكلتا قدميه باحثاً عن ركلة جزاء، والحكم طلب استمرار اللعب لعدم وجود مخالفة مسك حقيقية، وقراره كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني".