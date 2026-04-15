- أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرارات الحكم الفرنسي كليمان توربان في المباراة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بما في ذلك عدم احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل حارس أتلتيكو مدريد. - أيد الشريف صحة هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 31، واعتبر أن مطالبة برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة 41 لم تكن مبررة. - ألغى الحكم هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 55 بسبب التسلل، وأكدت تقنية الفار صحة القرار، كما أكدت صحة طرد إريك غارسيا في الدقيقة 79.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة في ملعب ميتروبوليتانو، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات حول صحة قرارات الحكم الفرنسي، كليمان توربان.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب خطأ على حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رغم تدخله العنيف على لاعب برشلونة، بقوله: "هجمة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 25، ورفع لامين يامال الكرة قريباً من حدود منطقة مرمى الروخيبلانكوس، وقفز إليها زميله فيرمن لوبيز، الذي لعبها برأسه، واصطدت بجسم حامي العرين، خوان موسو، ومن ثم سقطت على الأرض، حيث حاول حارس المرمى من مكانه أن يمد قدمه اليسرى، حتى يصد الكرة التي ارتدت منه، فيما تابع مهاجم البلاوغرانا حركته في الهواء، واصطدم وجهه بالقدم اليسرى لحارس المرمى، ولا وجود لركلة جزاء أو مخالفة على موسو، لكن لا بد من إيقاف اللعب، حتى يعالج لاعب برشلونة، وبالتالي قرار الحكم النهائي كان صحيحاً".

وحول صحة هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 31، أجاب الشريف: "قام الروخيبلانكوس بهجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى ماركوس يورينتي، الذي مرر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه زميله أديمولا لوكمان، المتواجد خارج منطقة الجزاء وفي موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن إريك غارسيا مدافع برشلونة كانت قدمه اليسرى على خط منطقة الجزاء، وبالتالي كان هو أقرب إلى خط مرماه من مهاجم الروخيبلانكوس، الذي سجل هدفاً صحيحاً، وقرار الحكم المساعد كان صحيحاً باحتساب الهدف لعدم وجود حالة تسلل".

وعن مُطالبة نجوم نادي برشلونة بركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، أوضح الحكم المونديالي السابق: "كانت الكرة بحوزة داني أولمو، الذي تقدم داخل منطقة الجزاء، ولاحقه ماركوس يورينتي من الخلف، لكن الأخير لم يرتكب أي مخالفة سواء عرقلة أو شدّ أو جذب، فيما قام كوكي بمد يده، وساعده الأيسر نحو صدر مهاجم الفريق الكتالوني دون أن يقوم بأي حالة مسك أو دفع، فكانت مجرد ملامسة، وسقط على إثرها داني أولمو، الذي لم يستطع السيطرة على الكرة، التي وصل إليها يورينتي من الخلف وأبعدها، لا وجود هنا لأي مخالفة، والحكم كان قريباً ويمتلك زاوية رؤية صحيحة، وقراره النهائي باستمرار اللعب كان صحيحاً".

أما حالة إلغاء هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، فقال الشريف حولها: "مررت الكرة إلى غافي، الذي قام بتهيئة الكرة بصدره، ودخل إلى داخل منطقة الجزاء، وقام بتسديدها، وفي تلك اللحظة كان زميله فيران توريس بموقف تسلل، حينها قام مدافع أتلتيكو مدريد، كليمان لينغليه، بمدّ ساقه وقدمه اليسرى في الهواء لصد الكرة، حيث اصطدمت بركبته اليسرى وانحرفت باتجاه لاعب برشلونة الموجود في الأصل في موقف تسلل، وبالتالي حقق فائدة من تواجده في هذا الموقف، وطبعاً هنا تدخلت تقنية الفار، حتى تتحقق من الحالة، وتشير إلى وجود حالة تسلل، ليتم إلغاء هدف الفريق الكتالوني، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

وتدخلت تقنية الفيديو المساعد "فار"، لتطالب الحكم الفرنسي، كليمان توربان، بضرورة الذهاب إلى الشاشة، حتى يشاهد ما فعله مدافع برشلونة، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 79، ليعلق الشريف على هذه الحالة، بقوله: "هجمة سريعة لصالح أتلتيكو مدريد، حيث مررت الكرة بينية إلى ألكسندر سورلوث، الذي كان موجوداً في موقف صحيح لا تسلل فيه، بسبب وجود تغطية من قبل فرينكي دي يونغ".

وختم الشريف حديثه: "تقدم ألكسندر سورلوث سريعاً باتجاه منطقة الجزاء، لكن إريك غارسيا قام بعرقلة مهاجم أتلتيكو مدريد من الخلف، رغم أن النرويجي كان يمتلك فرصة محققة للتسجيل مكتملة الشروط، كونه مسيطرا على الكرة، وقريبا من المرمى، ومواجها له، ولا يوجد مدافع آخر قادر على اللحاق به، وطبعاً الحكم الفرنسي أطلق صافرته معلناً عن وجود مخالفة لصالح الروخيبلانكوس، لكن الحكم المساعد أشار برايته إلى وجود حالة تسلل، وطبعاً تحققت تقنية الفار، من عدم وجود مخالفة تسلل، ثم ذهبت إلى الجزء الآخر من الحالة، للتأكد من وجود فرصة محققة للتسجيل، التي شاهدها الحكم عبر الشاشة، ليعود لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إيريك غارسيا، وقراره النهائي كان صحيحاً".