هل ودّع الاتحاد السعودي أبطال آسيا بعد إلغاء هدف صحيح؟ الشريف يُجيب

ودّع نادي الاتحاد السعودي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما خسر أمام فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف نظيف، مساء الجمعة، في مواجهة ربع نهائي المسابقة القارية التي شهدت حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة بعد حرمان "العميد" من هدف التعادل قبل نهاية اللقاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول عدم احتساب هدف التعادل لصالح نادي الاتحاد السعودي ضد فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بقوله: "ركلة حرة قريبة من خط التماس وقريبة أيضاً من منطقة جزاء الفريق الياباني، ونفذها عبد الرحمن العبود مرفوعة إلى داخل منطقة المرمى، وقريبة من القائم البعيد".

وتابع: "تحرك إلى الكرة النجم الجزائري حسام عوار، واستطاع إعادة الكرة إلى قلب منطقة الجزاء برأسه لزميله دانيلو بيريرا، الذي ارتقى في الهواء ولعب الكرة بركبته اليمنى، لكن الكرة تحركت إلى الأعلى ولامست الساعد الأيمن للنجم البرتغالي، والحكم احتسب هدف التعادل في الدقيقة الـ87 لصالح الفريق السعودي، لكن تقنية الفيديو المساعد تدخلت في هذه الحالة".

وختم الشريف حديثه: "طلبت تقنية الفار من الحكم العودة إلى الشاشة حتى يتحقق من الحالة، حيث تبين أن الكرة بعد أن لعبت بركبة دانيلو بيريرا اليمنى، صعدت إلى الأعلى ولمست ساعده الأيمن، وبالتالي عندما يُحرَز هدف من لمس غير مقصود أي عرضي، ومباشرة بعد لمس الكرة لليد تذهب إلى المرمى، يعتبر الهدف ملغى، لأن فلسفة اللعبة لا تجيز أن يحرز هدف بعد ملامسة الكرة اليد، والحكم في هذه الحالة عاد إلى احتساب خطأ على لاعب الاتحاد، وقراره النهائي كان صحيحاً".