هل وافق ميلان على التخلي عن حارسه ماينان؟

- أثار مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، الجدل بعد إيقافه مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، مما يفتح الباب لرحيله مجاناً. - إدارة ميلان لن تسمح برحيله في الصيف، لكنها ستستمع للعروض لبيعه في الشتاء، مع توقعات بتحقيق أرباح تتراوح بين 15 و18 مليون يورو. - تشلسي قدم عرضاً بقيمة 20 مليون يورو، وهو ما قد يقبله ميلان لتجنب خسارة ماينان مجاناً، خاصة بعد فشل محاولات المدرب أليغري لإقناعه بالبقاء.

أثار حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي، الفرنسي مايك ماينان (30 عاماً)، الكثير من الجدل، بعدما قام بإيقاف المفاوضات، حول تجديد عقده، الذي ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران عام 2026، ما يعني فتح الباب أمام رحيله بشكل مجاني. وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الجمعة، أن إدارة نادي ميلان تحركت في الساعات الماضية، بعدما انقلب حارس المرمى الفرنسي، مايك ماينان، على الاتفاق الذي تم خلال شهر فبراير/شباط الماضي، والذي يقضي بتجديد عقده حتى عام 2028، بالإضافة إلى حصوله على زيادة في راتبه، وأصبحت قادرة الآن على الاستماع إلى العروض المقدمة لصاحب الثلاثين عاماً.

وتابعت أن إدارة نادي ميلان الإيطالي لن تسمح نهائياً برحيل مايك ماينان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وستعمل على الاستماع لكل العروض المقدمة إليه خلال الفترة القادمة، من أجل تمهيد رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل، وتتوقع الحصول على أرباح مالية من صفقة بيع حامي العرين، الذي يتراوح سعره بين 15 و18 مليون يورو.

وأوضحت أن تحرك ميلان الأخير، جاء بعدما علمت الإدارة، بأن حامي العرين الفرنسي حصل على عرض رسمي من تشلسي من قبل، وأبدى الفريق الإنكليزي استعداده لدفع ما يقرب من 20 مليون يورو، حتى يحسم الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وهو أمر لن يرفضه الفريق الإيطالي، الذي لن يخاطر بخسارة نجمه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن جميع محاولات المدرب ماسيميليانو أليغري، مع حارس المرمى الفرنسي، مايك ماينان، منذ بداية الموسم الحالي فشلت، بسبب عدم رغبة صاحب الـ30 عاماً بتمديد عقده، رغم أن إدارة نادي ميلان وافقت على تنفيذ مطالبه المالية، ما يعني أن الجماهير ستكون على موعد مع رحيله في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.