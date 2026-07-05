- تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا (3-0)، مكرراً إنجازه في نسخة 2022 بقطر، حيث أظهر أداءً هجومياً مميزاً في الشوط الثاني. - أكد نائل العيناوي أن المدرب محمد وهبي كان هادئاً بين الشوطين، مشيراً إلى أن الفريق نجح في تحسين أدائه بفضل توجيهاته. - أوضح المدرب وهبي أن التعديلات في الشوط الثاني كانت بسيطة، مع التركيز على تغيير الأسلوب الهجومي، مما ساهم في تحقيق الفوز والتأهل.

استحق منتخب المغرب تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما انتصر على المنتخب الكندي بنتيجة (3ـ0)، السبت، ليكون أول المنتخبات التي تصل إلى الدور المقبل من المسابقة، في تكرار لإنجازه بنسخة 2022 التي استضافتها قطر، عندما بلغ المربع الذهبي. غير أن مستوى المغرب اختلف بين الشوط الأول والفترة الثانية، حيث كان الشوط الثاني، أفضل على المستوى الهجومي بصناعة الكثير من الفرص وتسجيل ثلاثة منها، بينما عانى الدفاع في شوط المباراة الأول.

وفي حديثه إلى قناة "بي إن سبورتس" بالفرنسية، أكد نجم وسط ميدان المغرب نائل العيناوي، أنّ المدرب المغربي محمد وهبي لم يكن غاضباً خلال الفترة بين الشوطين، بسبب عدم ظهور "اسود الأطلس" بالمستوى العادي، وذلك في سؤال بشأن ما حصل بين الشوطين، وما إن كان المدرب قد انتقد لاعبيه بقوة.

وقال لاعب نادي روما الإيطالي: " لقد كان هادئاً (وهبي) وحاول شرح ما حصل في الشوط الأول من أجل التدارك في الفترة الثانية، وأعتقد أننا نجحنا في دخول الفترة الثانية بشكل إيجابي ولم نتراجع". وقال نجم المباراة عز الدين أوناحي عن التطور الذي شهد مستوى المغرب في الشوط الثاني: "لقد سعى المنافس إلى تعقيد مهمتنا وظهر ذلك في الشوط الأول، كما أننا حاولنا إيجاد الحلول في الشوط الثاني، كما أنه لدينا جهاز فني يعمل، ونجحنا في إكمال المهمة".

أما المدرب محمد وهبي فقد شرح التعديلات التي أجراها في الشوط الثاني، وقال: "لقد كانت الرغبة موجودة في الشوط الأول، ولكننا خسرنا الحوارات الثنائية وهو أمر كان متوقعاً، ولكن طالبتهم (اللاعبين) بأن نغير أسلوبنا عندما تكون الكرة بحوزتنا، ولم نقم بالكثير من التعديلات، وكنا نملك خطتنا وحاولنا مهاجمتهم في العمق، ونجحنا في ذلك، نحن لا نتحكم بشكل كامل في اللاعبين بل نمنحهم فرصة الإبداع، مهمتنا وضع الخطة فقط، ولهذا فأنا سعيد بالتأهل لأنني كنت أتوقع مباراة صعبة منذ البداية".