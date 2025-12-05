هل نجا منتخب المغرب من ركلة جزاء أمام عُمان؟ الشريف يُجيب

- تعادل منتخب المغرب مع عُمان في الجولة الثانية من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في الشوط الثاني، مما أضاف إثارة للمباراة. - شهد اللقاء جدلاً تحكيمياً، حيث طالب منتخب عُمان بركلة جزاء في الشوط الأول، لكن الحكم قرر استمرار اللعب، وأكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة القرار لعدم وجود مخالفة واضحة. - طُرد عبد الرزاق حمد الله بعد استخدامه القوة المفرطة ضد لاعب عُماني، مما اعتبره الحكم لعباً عنيفاً يستوجب الطرد المباشر.

فشل منتخب المغرب في تحقيق انتصاره الثاني بعدما فرض عليه منتخب عُمان التعادل، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، في لقاء شهد إثارة كبيرة، خاصة بعد طرد لاعب المغرب عبد الرزاق حمد الله في الشوط الثاني، كما شهد اللقاء بعض الحالات التي أثارت جدلاً تحكيمياً.

وطالب منتخب عُمان بركلة جزاء في الشوط الأول، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب دون أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "حاول لاعب منتخب عُمان، عصام صبحي الدخول إلى منطقة جزاء، وخرج لملاقاته مدافع المغرب أنس باش، وهنا حوّل صبحي مسار الكرة بمشط قدمه اليمنى بعيداً عن المدافع المغربي، الذي مدّ قدمه اليسرى للعب الكرة، فلم يصل إليها. بعد ذلك أعاد المدافع قدمه إلى الخلف لتجنّب عرقلة المهاجم، ولكن صبحي المندفع، حرّك ركبته اليسرى باتجاه الساق اليسرى للمدافع خارج منطقة الجزاء، ثم سقط داخل المنطقة، وأمر الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة، ولم ينذر المهاجم رغم أنه حاول خداعه للحصول على ركلة جزاء، وهذا لوجود احتكاك بين اللاعبَين، ولكن عندما يطير لاعب في الهواء دون أن يكون هنالك تلامس، هنا يُشهر الحكم إنذاراً، أو عندما يحرّك قدمه بشكل متعمد باتجاه المدافع لمحاولة ملامسته للحصول على مخالفة، هنا أيضاً يمنح بطاقة صفراء. بالتالي، قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب وعدم إشهار البطاقة الصفراء للاعب العُماني".

وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم الورقة الحمراء لمهاجم المغرب عبد الرزاق حمد الله، وقال الشريف عن القرار: "في الدقيقة 53، كان مهاجم المغرب عبد الرزاق حمد الله يقف أمام العُماني مصعب الشقصي، وحرّك قدمه إلى الأعلى في محاولة للعب الكرة، فركل منافسه على الوجه بأسفل القدم مستخدماً قوة مفرطة بل "وحشية"، مهدداً سلامة اللاعب المنافس، ممّا استوجب طرده بشكل مباشر للعب العنيف فكان قرار الحكم صحيحاً".