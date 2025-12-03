هل نجا مدافع وحارس برشلونة من الطرد أمام أتلتيكو مدريد؟ الشريف يُجيب

- أثار هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20 جدلاً، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحته بعد مراجعة تقنية الفار، حيث كان لاعب برشلونة يغطي التسلل بقدمه. - في الدقيقة 31، لم يُطرد حارس برشلونة جوان غارسيا بعد لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، إذ أوضح الشريف أن لمسة اليد لم تكن مخالفة. - حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد عرقلة داني أولمو، حيث صححت تقنية الفار قرار الحكم، وأكد الشريف صحة القرار لوجود عرقلة واضحة.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة هدف أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدقيقة الـ 20 من عمر الشوط الأول، بقوله: "حصل لاعب الأتلتي، أليكس باينا على الكرة، بعد تمريرة دقيقة، وكان موجوداً في موقف صحيح لا تسلل فيه لحظة تمرير الكرة إليه، رغم أنه كان متقدماً على المدافع القريب منه، لكن منافسه باو كوبارسي كان يغطي عملية التسلل، لأن قدمه كانت أقرب إلى خط مرماه من المهاجم، والحكم المساعد كان له رأيه مختلف، واحتفظ بقراره حتى تسجيل الهدف، وأشار لوجود حالة تسلل، لكن تقنية الفار قامت بالتحقق، واتضح قيام كوبارسي بالتغطية، والهدف صحيح لا تسلل فيه".

وحول مطالبة نجوم أتلتيكو مدريد بطرد حارس برشلونة في الدقيقة الـ 31، أوضح الشريف: "وصلت الكرة إلى لاعب الروخيبلانكوس، أليكس باينا، الذي تقدم عن جميع مدافعي البرسا، وخرج حامي عرين الفريق الكتالوني، جوان غارسيا، إلى ملاقاته، خارج منطقة الجزاء، إذ حاول التصدي للكرة بقدمه وساقه واليمنى، لكن منافسه لعب الكرة بوجه قدمه اليمنى باتجاه الحارس، واصطدمت بساعده، الذي كان ملاصقاً تماماً للجسم، ولم يجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ولم يقم بتحريك يده بأي حركة إضافة باتجاه الكرة لمنعها، وأمر الحكم باستمرار اللعب، وأشار بيده لعدم وجود مخالفة لمسة يد، وقراره كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن ركلة الجزاء، التي حصل عليها برشلونة في الدقيقة الـ 35، بقوله: "الكرة كانت بحوزة داني أولمو قرب منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، وحاول تخطي أول مدافع ثم الثاني داخل منطقة الجزاء، إذ كان يتابعه بابلو باريوس، الذي حاول لعب الكرة بقدمه اليمنى، لكنه لم يستطع لمسها أو الوصول إليها، وذهبت ساقه وركبته اليمنى باتجاه الركبة اليمنى لنجم الفريق الكتالوني، الذي اختل توازنه، فيما تابع لاعب الروخيبلانكوس عملية العرقلة باستخدام قدمه الأخرى المتحركة، على القدم اليمنى لمنافسه، ما أدى لسقوطه على مقربة من الحكم، الذي أمر باستمرار اللعب، إلا أن تقنية الفار تدخلت، وطلبت منه العودة للحالة، والقرار النهائي للحكم بمنح برشلونة ركلة جزاء كان صحيحاً".

وعن المُطالبة بطرد جيرارد مارتين في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى جوليانو سيميوني، الذي قاد هجمة سريعة مرتدة لصالح أتلتيكو مدريد، واقترب من الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، وهنا قام مدافع برشلونة بعملية زحلقة، في محاولة الوصول إلى الكرة وإيقافها، لكن منافسه لعب الكرة بعيداً عن مارتين، الذي تابع عملية انزلاقه، وقام بعملية عرقلة باستخدام ساقه اليسرى على الساق اليمنى لمنافسه، والحكم احتسب مخالفة مع إضافة بطاقة صفراء، وقراره كان كافياً، لعدم وجود فرصة محققة للتسجيل مكتملة للشروط، لأن لاعب الروخيبلانكوس كان منحرفاً وبعيداً عن مواجهة المرمى، إضافة لوجود مدافع أخر من الفريق الكتالوني، كان باستطاعته المنافسة على الكرة وتعطيل فرصة المهاجم، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة حرة مباشرة، إضافة إلى الإنذار للتهوّر".