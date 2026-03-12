- أثار جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، جدلاً بعد نجاته من الطرد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث طالب لاعبو ريال مدريد بطرده بعد عرقلته لفينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم بمنح دوناروما بطاقة صفراء واحتساب ركلة جزاء، مشيراً إلى أن فينيسيوس كان قادراً على استعادة الكرة، مما يبرر تخفيض العقوبة. - الشريف أوضح أن محاولة دوناروما للمنافسة على الكرة واحتساب ركلة الجزاء هما الشرطان الأساسيان لتخفيض عقوبة الطرد إلى إنذار.

أثار حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الجدل بين جماهير الرياضة، بعدما نجا من الطرد أمام ريال مدريد الإسباني، الذي انتصر بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطالب نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، الحكم بإشهار الورقة الحمراء في وجه حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي، جيانلويجي دوناروما، الذي قام بعرقلة منافسه فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء، لكن قاضي المواجهة قام بإنذار حامي العرين، فيما أضاع البرازيلي فرصة إضافة الهدف الرابع في اللقاء، بعدما نفذ الكرة بطريقة غريبة للغاية، ما جعل الحارس يتصدى لها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "مررت الكرة في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، طويلة إلى منتصف ملعب مانشستر سيتي الإنكليزي، وتحرك إليها فينيسيوس جونيور، الذي استحوذ سريعاً عليها، وتقدم من منتصف الميدان لداخل منطقة الجزاء، حيث لاحقه عبد القادر خوسانوف، لكن البرازيلي حافظ على الكرة وسيطر عليها، وخرج لمواجهته حارس المرمى".

وتابع: "خرج حارس مرمى مانشستر سيتي، جيانلويجي دوناروما، الذي حاول الارتماء باتجاه الكرة، لكن خصمه حول مسارها بقدمه اليمنى عن سيطرة حامي العرين، لتذهب اليد اليمنى للحارس وتلامس سطح الساق اليمنى لفينيسيوس جونيور، الذي تابع حركته باتجاه الكرة حتى يعيد استحواذه عليها، ليقوم الإيطالي برفع كف يده اليمنى إلى الأعلى، ليعيق مهاجم ريال مدريد من قدمه، ومع الحركة قام الحارس بتحريك ساقه اليسرى التي اصطدمت بالقدم اليمنى المرفوعة للبرازيلي، الذي اختل توازنه وفقد قدرته على اللحاق بالكرة".

وختم الشريف حديثه: "قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء، مع إشهار البطاقة الصفراء، بسبب أن هناك فرصة محققة للتسجيل، وفينيسيوس جونيور كان قادرا على اللحاق بالكرة وإعادة السيطرة عليها، إضافة إلى أن هناك شرطين أساسيين تحققا معاً، يدعوان لتخفيض عقوبة الطرد إلى إنذار حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي، هما احتساب ركلة جزاء، ووجود محاولة من الحارس للمنافسة على الكرة، وبالتالي قرار الحكم النهائي بشقيه كان صحيحاً".