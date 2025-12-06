هل مُنح برشلونة ركلة جزاء مجانية أمام بيتيس في الليغا؟ الشريف يفسر

- شهدت مباراة برشلونة وريال بيتيس حالات تحكيمية مثيرة، حيث أكد "الفار" صحة هدف أنتوني رغم احتجاج برشلونة على وجود تسلل، إذ كان في موقف صحيح لحظة تسديد الكرة. - في الدقيقة 56، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل "الفار"، حيث ارتفعت الكرة إلى يد مارك بارترا بشكل غير طبيعي، مما جعل جسمه أكبر، واعتُبر القرار صحيحاً. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة القرارات التحكيمية، مشيراً إلى عدم تأثير اصطدام الكرة ببالدي في حالة هدف ريال بيتيس.

شهدت المواجهة،التي جمعت بين نادي برشلونة ومُضيفه ريال بيتيس، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحتها. واحتج نجوم نادي برشلونة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول على قرار الحكم احتساب الهدف الذي سجله البرازيلي أنتوني بسبب وجوده في موقف تسلل، إلا أن تقنية الفيديو المساعد "فار" أكدت صحة قرار حكم المباراة ومساعده.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه حول هذه الحالة بقوله: "كانت هناك هجمة منظمة لصالح ريال بيتيس من الجهة اليسرى في الدقيقة السادسة، وتم المرور إلى عمق منطقة الجزاء باتجاه بابلو فورنالس الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، وفي لحظة تسديد الكرة، كان أنتوني في موقف صحيح لا تسلل فيه".

وتابع: "قام جول كوندي، مدافع برشلونة، بعملية التغطية، ورغم ذلك، اصطدمت الكرة بالظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، وتابعت طريقها نحو أنتوني، وطبعاً لحظة التسديد المهمة والفارقة في تحديد مكان مهاجم ريال بيتيس وعملية الاصطدام ببالدي ليست مؤثرة، ومِن ثمّ، فإن قرار المساعد كان صحيحاً، وهدف الفريق الأندلسي صحيح لا تسلل فيه".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد ريال بيتيس في الدقيقة الـ56 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "نُظمت هجمة لصالح برشلونة، ووصلت الكرة إلى ماركوس راشفورد، وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتحرك إليها مارك بارترا الذي حاول التصدي للكرة، واصطدمت بفخذه ثم ارتفعت إلى الأعلى، وحرّك مدافع الفريق الأندلسي يده اليمنى إلى الأعلى فوق مستوى الكتف وبشكل عامودي، ما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهذا لا يتوافق مع العملية التنافسية".

وأردف: "تدخلت تقنية الفار بعدما أمر الحكم باستمرار اللعب، واستدعت قاضي المواجهة حتى يشاهد الحالة، ليعود بعدها لاحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح برشلونة ضد ريال بيتيس، بسبب وجود لمسة يد نتيجة حركة إضافية قام بها مارك بارترا، ما جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي لوجود يده فوق الكتف بشكل عامودي، ومِن ثمّ، فإن قرار الحكم النهائي بعد العودة إلى الفار كان صحيحاً".