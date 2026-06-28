هل كان هدف النمسا الثاني ضد الجزائر مسبوقاً بمخالفة؟ الشريف يجيب

- انتهت مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل (3-3) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، مما ضمن تأهل المنتخبين إلى دور الـ32 برفقة الأرجنتين. - أثار الهدف الثاني للنمسا جدلاً حول وجود مخالفة، لكن خبير التحكيم جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم باحتساب الهدف، مشيراً إلى أن الاحتكاك كان طبيعياً في المنافسة على الكرة. - أكد الشريف أيضاً صحة هدف الجزائر الثالث، حيث لم يكن هناك تسلل على رياض محرز، الذي سجل الهدف بعد تمريرة حسام عوار.

حسم التعادل المباراة التي جمعت منتخب الجزائر ونظيره النمساوي، اليوم الأحد، بنتيجة (3ـ3) ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وهي نتيجة قادت كلا المنتخبين للتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة عن المجموعة العاشرة برفقة منتخب الأرجنتين، وقد شهدت المواجهة تنافساً حاداً وتسابقاً بين المنتخبين، بحثاً عن ضمان التأهل.

ورافقت الشكوك هدف النمسا الثاني، إذ بدا كأنه مسبوق بمخالفة على مدافع منتخب الجزائر، غير أنّ خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، دعم قرار الحكم، وقال عن الهدف: "تمريرة طويلة من حارس النمسا إلى وسط الملعب، وتحرّك إليها مدافع الجزائر جوان حجام، ولاعب النمسا كونراد لايمر، وكل لاعب كان ينظر إلى الكرة لمتابعة مسارها، وحصل التحام بينهما مع اقتراب الكرة التي سقطت خلفهما، وتحرّك إليها لايمر، وتقدّم قبل أن يمررها إلى مارسيل سابتيزر، محرزاً الهدف الثاني لمنتخب بلاده. ولا توجد أي مخالفة، لأن عملية الاحتكاك كانت نتيجة تحركهما للمنافسة على الكرة، وكان قرار الحكم صحيحاً باحتساب الهدف".

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وأكد الشريف أن هدف منتخب الجزائر الثالث لم يكن مسبوقاً بتسلل، وقال الحكم المونديالي: "في الدقيقة الـ93، وصلت الكرة إلى حسام عوار، الذي تقّدم عند حدود منطقة الجزاء، ومرّر كرة بينية إلى رياض محرز الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لوجود مدافعين يقومان بالتغطية، وبالتالي كان مغطى تماماً، ولهذا لا يوجد تسلل عند تمريرة الكرة، وسددها بيمناه، محرزاً الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني في رصيده".