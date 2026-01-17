هل كان نجم نيجيريا يستحق الطرد أمام مصر؟ الشريف يُجيب

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا في الدار البيضاء، مساء السبت، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين المتابعين، بعدما طالب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بطرد نجم "النسور الخضراء"، بول أونواتشو، من اللقاء.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، سجل منتخب نيجيريا هدفاً عن طريق نجمه، أكور آدامز، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت، وطلبت من الحكم الرئيسي مشاهدة اللقطة، بسبب ما فعله بول أونواتشو، الذي قام بتوجيه "ضربة كوع" على وجه حمدي فتحي، ليعود الحكم عن قراره باحتساب الهدف، ويوجه بطاقة صفراء على ما فعله نجم نيجيريا.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "وصلت الكرة إلى صامويل تشوكويزي، الذي رفع الكرة بيساره إلى داخل منطقة المرمى، باتجاه زميله بول أونواتشو، الذي كان خلفه حمدي فتحي مدافع منتخب مصر، ليقوم لاعب النسور الخضراء، بالعودة إلى الخلف، وقام بثني مرفق يده اليسرى، الذي اصطدم بوجه خصمه، دون أن يستخدم مرفقه كأداة حادة ويكتسب قوة مفرطة".

وتابع: "كانت هناك مخالفة منعت حمدي فتحي من القدرة على المنافسة على الكرة، وسقط على أثرها أرضاً في محاولة لإعطاء الحالة مزيداً من المصداقية، لوجود مخالفة أعاقته عن المنافسة على الكرة، التي ذهبت إلى أكور آدامز، الذي سجل هدفاً لصالح نيجيريا برأسية متقنة، والحكم احتسب الهدف، لكن تقنية الفار استدعت الحكم لمشاهدة الحالة".

وختم الشريف حديثه: "بعد مشاهدة الحكم للحالة على الشاشة، عاد إلى إلغاء الهدف الذي سجله نجم نيجيريا، واحتسب ركلة حرة لصالح منتخب مصر داخل منطقة المرمى، ووجه البطاقة الصفراء بحق بول أونواتشو، الذي قام بفعل متهور بإعادة مرفقه وصدمه لوجه حمدي فتحي، الذي ضعفت قدرته على المنافسة على الكرة، وبالتالي كان قرار الحكم النهائي صحيحاً من الناحية الفنية والانضباطية".