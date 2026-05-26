هل كان أرسنال سيحسم لقب البريمييرليغ دون "فار"؟

- قاد ميكيل أرتيتا نادي أرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي جاء ثانيًا برصيد 78 نقطة، بفضل تقنية الفيديو المساعد "فار". - كشفت صحيفة ذا صن أن مانشستر سيتي كان سيحقق اللقب برصيد 80 نقطة لولا تدخل "فار"، بينما كان أرسنال سيأتي ثانيًا بفارق الأهداف، مع بقاء مانشستر يونايتد ثالثًا. - تقنية "فار" أثرت سلبًا على توتنهام الذي كافح لتجنب الهبوط، بينما لم تؤثر على ويستهام يونايتد الذي بقي في المركز الـ18.

حقق نادي أرسنال، بقيادة مدربه الإسباني، ميكيل أرتيتا، لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تربّع على عرش الصدارة، بالرغم من المنافسة الشرسة من قبل غريمه الأساسي، مانشستر سيتي، الذي حلّ ثانياً، برصيد 78 نقطة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الاثنين، أن تقنية الفيديو المساعد "فار" لعبت دوراً أساسياً في تحقيق نادي أرسنال لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما حللت 380 مواجهة أقيمت خلال موسم 2025-2026، وخلصت إلى أن نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، يُعد أكبر المتضررين من هذه التكنولوجيا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي كان سيحقق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في حال عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وكان سيجمع 80 نقطة، فيما سيأتي خلفه أرسنال في المركز الثاني بالرصيد نفسه، لأن رفاق النرويجي إرلينغ هالاند يتفوقون بالأهداف، في حين بقي مانشستر يونايتد بالمرتبة الثالثة، برصيد 73 نقطة، ويأتي خلفه مباشرة أستون فيلا.

وأضافت الصحيفة أن المتضرر الأكبر من وجود تقنية الفيديو المساعد "فار"، هو نادي توتنهام، الذي صارع طويلاً، حتى يتجنب الهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بخاصة أن النادي اللندني كان سيحل في المركز الـ14 بجدول ترتيب البريمييرليغ، فيما كان فريق سندرلاند سيجد نفسه في المرتبة الـ13 بدلاً من المركز السابع الذي حصده في نهاية الموسم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن استخدام تقنية الفيديو المساعد "فار" أو عدمها لم يكن سيجعل نادي ويستهام يونايتد ينجو من الهبوط، لأن الفريق اللندني في كلا الحالتين يحل في المركز الـ18، ويأتي خلفه بيرنلي، ويتذيل جدول ترتيب البريمييرليغ، نادي وولفرهامبتون، الذي قدم أحد أسوأ المواسم في تاريخه.