هل كاد هاميلتون أن يتسبب في اعتزال نجم فورمولا 1؟

- كشف فالتيري بوتاس عن تأثير زميله السابق لويس هاميلتون عليه، حيث شعر بالاكتئاب وكره سباقات فورمولا 1، مما جعله يفكر في الاعتزال بعد خمس سنوات مع فريق مرسيدس. - أشار بوتاس إلى أنه تنازل عن انتصارات لدعم هاميلتون في صراعه مع سيباستيان فيتل، مما جعله يشعر بالضيق والاكتئاب، وأصبح مهووسًا بقياس وزنه يوميًا. - استعاد بوتاس عافيته بعد عامين من العلاج النفسي، ويشعر الآن بالسعادة مع فريق كاديلاك الجديد.

كشف نجم فريق مرسيدس السابق، الفنلندي فالتيري بوتاس، كيف كاد زميله السابق، البريطاني لويس هاميلتون (41 عاماً)، يُجبره على اعتزال بطولات العالم في سباقات فورمولا 1، مشيراً إلى أن ما حدث جعله يشعر بالاكتئاب ويكره هذه الرياضة.

وقال فالتيري بوتاس في حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، الخميس حول شعوره بالانضمام إلى فريق مرسيدس عام 2017: "قضيت خمسة مواسم مع هاميلتون، ولم أشعر بالراحة نهائياً، لأنني كنت مكتئباً ومنهكاً بشكل كبير، حتى وصل بي الأمر إلى كره خوض السابقات، وخلال فترة التوقف الشتوية قبل موسم 2019، لم أكن أعتقد أنني قادر على العودة".

وتابع: "لقد تنازلت عن عدة انتصارات حتى أساعد هاميلتون على الفوز باللقب حينها، بعد صراعه الكبير مع سيباستيان فيتل، ولو تعرفون كم تمنيت أن أرفض الانضمام إلى مرسيدس، لأنه كان عليّ أن أكون زميلاً جيداً في الفريق، وكنت مجرد داعم للبريطاني فقط في ذلك الفريق، وحتى اليوم كلما أتذكر ما حدث أشعر بالضيق والاكتئاب".

وأوضح: "هاميلتون سائق مذهل وصديق، ولا يوجد لدي أي ضغينة اتجاه فريق مرسيدس أو رئيسه، لكن ما كان يحدث معي جعلني أفكر جدياً في اعتزال فورمولا 1، وأصبحت أكره هذه الرياضة، حتى أصبحت مهووساً بشيء آخر، وهو قياس وزني يومياً، حتى أشعر بالراحة عندما أقف على الميزان، وأرى وزني ينقص، لأنني كنت دائم التوتر مع مرسيدس".

وختم فالتيري بوتاس حديثه: "لقد كنت في مرسيدس، مثل مدمن المخدرات تماماً، بسبب عدم قدرتي على الأكل بشكل جيد، وأصبحت أفقد المتعة في أي شيء حولي، لأنني كنت غاضباً بشكل دائم حتى في منزلي، وأذكر بأنني طلبت المساعدة، وبدأت أذهب إلى طبيب نفسي، وتحدثت معه بكل شيء يحدث معي في مسيرتي الاحترافية، واستغرق مني الأمر عامين حتى أستعيد عافيتي، وأنتظر ما سأفعله مع فريق كاديلاك الجديد، الذي أشعر بالسعادة معه".