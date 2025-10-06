هل قرر كاف سحب تنظيم كأس أفريقيا من المغرب؟ موتسيبي يجيب

- أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن المغرب سيستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم الاحتجاجات المحلية المطالبة بتحسين الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. - شدد موتسيبي في مؤتمر كينشاسا على أن المغرب هو الخيار الوحيد لاستضافة البطولة، مع التأكيد على التعاون مع الحكومة والشعب المغربي لإنجاح الحدث. - أعلن الاتحاد الأفريقي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 9.48 ملايين دولار للسنة المالية 2023-2024، بفضل الشعبية المتزايدة لكرة القدم الأفريقية وانضمام رعاة جدد.

استبعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي (63 عاماً)، بشكل قاطع، الحديث عن إمكانية سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية المقبلة من المغرب. ومن المقرر أن يستضيف المغرب البطولة، خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخباً، في أكبر حدث قاري للمنتخبات.

وجاءت تصريحات موتسيبي في ظل استمرار احتجاجات حراك "جيل زد 212" للمطالبة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، إضافة إلى رحيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وقد رفعت خلال الاحتجاجات شعارات تنتقد توسع المغرب في بناء ملاعب كبرى لاستضافة كأس أفريقيا 2025 ومونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وفي كلمته خلال المؤتمر العادي السابع والأربعين، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المنعقد في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وبحضور رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، قال موتسيبي: "موقفنا واضح، فالمغرب هو الخطة (أ)، والخطة (ب)، وهو أيضاً الخطة (ج). نحن واثقون تماماً وسنعمل مع الحكومة والشعب المغربيين، لإنجاح البطولة وجعلها الأفضل في تاريخ القارة".

وأعلن الاتحاد الأفريقي أيضاً خلال المؤتمر عن عودته إلى تحقيق الأرباح، بعد سنوات من العجز المالي، مسجّلاً نمواً مالياً كبيراً ضمن استراتيجية التحوّل التي اعتمدت سنة 2021. وسجلت "كاف" أرباحاً صافية قدرها 9.48 ملايين دولار أميركي، خلال السنة المالية 2023–2024. ويعكس هذا الإنجاز ارتفاعاً قوياً في العائدات التجارية، بفضل الشعبية العالمية المتزايدة لكرة القدم الأفريقية، وانضمام رُعاة جُدد، إلى جانب تطبيق ضوابط مالية صارمة، من قبل مسؤولي "كاف".