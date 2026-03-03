هل غادر رونالدو السعودية بطائرته الخاصة؟

- غادرت الطائرة الخاصة لكريستيانو رونالدو السعودية متجهة إلى مدريد وسط غموض حول وجوده على متنها، بعد اعتداءات إيرانية على السفارة الأميركية في الرياض. - صحيفة ذا صن أكدت أن الطائرة حلّقت فوق مصر والبحر الأبيض المتوسط، بينما أشار الصحافي فابريزيو رومانو إلى أن رونالدو لم يغادر السعودية، ويواصل تدريباته مع النصر. - رونالدو أنفق 61 مليون جنيه إسترليني على طائرته الفاخرة التي تتسع لـ15 راكبًا، وتوقفت الأنشطة الرياضية في السعودية بسبب الحرب.

غادرت الطائرة الخاصة لقائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، السعودية فجر الثلاثاء، مُتجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن لم يتم التأكد من وجود "الدون" وعائلته في هذه الرحلة، التي انطلقت بعد وقت قصير من اعتداءات إيرانية عبر مسيّرات استهدفت السفارة الأميركية في الرياض.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة أفضل هداف في العالم، حلّقت فوق مصر والبحر الأبيض المتوسط ​​خلال الليل، كما أكدت الصحيفة أنها حاولت التواصل مع وكيل اللاعب البرتغالي من أجل معرفة ما إن كان ضمن الرحلة الخاصة، ولكنها لم تحصل على معطيات بهذا الخصوص. وأشار موقع "أر.أم.سي" الفرنسي بدوره، إلى أن الغموض ازداد في الساعات الأخيرة بشأن المكان الذي يوجد فيه رونالدو منذ مساء أمس، فقد غادرت طائرته الخاصة المملكة العربية السعودية في منتصف الليل، دون معرفة هوية من كان على متنها، حيث كانت الطائرة متجهة إلى مدريد في رحلة استغرقت حوالي سبع ساعات. في الأثناء، أكد الصحافي الإيطالي، فابريزيو رومانو، في تغريدة، أن رونالدو لم يغادر السعودية، وسيحاول التدرب مع فريقه النصر، لكنه لم ينف إقلاع طائرته الخاصة، والتي تمّ رصدها عبر بعض المواقع المختصة في تتبع الرحلات الجوية في العالم.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

وأنفق رونالدو مبلغًا باهظًا قدره 61 مليون جنيه إسترليني على هذه الطائرة المتطورة عام 2024، بعد بيع طائرته الأولى، التي اشتراها مقابل 16 مليون جنيه إسترليني عام 2015. وتتسع هذه الطائرة الأنيقة ذات اللون الأسود بالكامل لـ15 راكبًا، وتضم عددًا من الغرف المختلفة، بما في ذلك جناح بسرير مزدوج ومنطقة استحمام منفصلة. وتزدان الطائرة بشعار اللاعب في جميع أنحائها، بالإضافة إلى صورة لاحتفاله الشهير.

وتوقف النشاط في السعودية، منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تمّ تعليق كل المسابقات الرياضية، ومع الاعتداءات التي طاولت السعودية، فإن عدداً كبيراً من الأجانب سارع بمغادرة الأراضي السعودية، خوفاً من تعقد الوضع أكثر في الأيام المقبلة.