هل عرض إنفانتينو على المغرب استضافة نهائي مونديال 2030؟

- تقارير إعلامية بريطانية تشير إلى عرض جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، إقامة نهائي كأس العالم 2030 في الدار البيضاء، مما يعكس أهمية الدعم المغربي لإنفانتينو وسط تراجع شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. - صحيفة "تايمز" توضح أن المغرب أصبح حليفًا رئيسيًا لإنفانتينو، حيث ستستضيف الرباط مؤتمر فيفا المقبل، مما يعزز نفوذه في ظل المعارضة المتزايدة لإدارته. - فيفا ينفي الادعاءات حول تقديم وعود للمغرب بشأن استضافة نهائي 2030، مؤكدًا أن القرار لم يُتخذ بعد، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، عرض على المغرب إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في مدينة الدار البيضاء، على ملعب الحسن الثاني قيد الإنشاء، والذي يُتوقع أن تتجاوز سعته 115 ألف متفرج.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، تقريراً، نشرته أيضا صحيفة ماركا الإسبانية، أشارت فيه لبعض كواليس الاجتماع الذي عقد في المغرب الأربعاء بحضور جياني إنفانتينو. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للصحيفة، في مرحلة توصف بأنها من أكثر الفترات حساسية بالنسبة لرئيس فيفا، في ظل تراجع الدعم الذي يحظى به مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأبعاد السياسية التي أشارت إليها الصحف البريطانية بخصوص عرض استضافة نهائي مونديال 2030 على المغرب؟ ما هو رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على التقارير التي تحدثت عن عرض استضافة نهائي مونديال 2030 على المغرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية أيضاً، إذ أصبح المغرب أحد أبرز حلفاء إنفانتينو في الفترة الأخيرة، كما ستستضيف العاصمة الرباط المؤتمر المقبل لفيفا، الذي ينتظر أن يشهد انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في مارس/آذار 2027.

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ووصفت الصحيفة الدعم المغربي، بأنه هام بالنسبة لإنفانتينو، خصوصاً مع تصاعد المعارضة له بسبب طريقة إدارته للاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل الأزمة التي يعيشها فيفا داخل جدرانه بسبب مشروعه المثير للجدل الموقوف الذي كان يقضي ببيع حصة من الإيرادات المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي تسبب بإطلاق حملة شرسة ضده باتت تهدد مقعده كرئيس للاتحاد الدولي. وفقد إنفانتينو دعم العديد من الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، كما ذكر العديد من التقارير أسماء شخصيات مرشحة لمنافسته في انتخابات فيفا المرتقبة في مارس المقبل، فيما أكدت "تايمز" أن تقاربه مع المغرب تمكن قراءته أيضاً في إطار معركة النفوذ والسلطة داخل فيفا.

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في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) يوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد عقب اجتماعه في الرباط، أن الادعاء بأن رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، قدّم أي وعود بشأن استضافة نهائي كأس العالم 2030 هو اادعاء "كاذب ومضلل"، وأوضح الاتحاد الدولي أن القرار سيُتخذ "في الوقت المناسب". بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية رداً على التقارير التي تتعلق بعرض قدّم للمغرب لإقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في مدينة الدار البيضاء.